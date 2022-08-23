جدول مباريات دوري يلو 2023/2022.. الأهلي يبدأ مشواره في الدرجة الأولى

نستعرض مواعيد مباريات النادي الأهلي في دوري الدرجة الأولى السعودي كما نُقدم متابعة لكل مواعيد جدول مباريات دوري يلو 2023/2022 الموسم الجديد، وقد بدأت المسابقة هذا الموسم يوم الإثنين 22 أغسطس 2022، بمشاركة 18 ناديًا، يأتي في مقدمتهم أهلي جدة، الباحث بقوة للفوز بلقب دوري يلو 2023 ومن ثم العودة مجددًا لدوري الأضواء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، تنافس الأهلي على لقب المسابقة فرق قوية ولها تاريخ عريق وكبير في عالم لعبة كرة القدم السعودية.

جدول مباريات دوري يلو 2023/2022 والقنوات الناقلة

بدأ الأسبوع الأول من جدول مواعيد مباريات دوري يلو 2023/2022 السعودي بثلاث مباريات يوم الإثنين، حيث شهد اليوم الأول تعادلين، وإلغاء مباراة الشعلة والعروبة لعدم اكتمال قائمة العروبة، في ثاني أيام الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى السعودي، فاز الخلود على العين 3-0، كما فاز الأخدود على القادسية، وتعادل الساحل مع صاحب الملعب الجبلين 1-1.

جدول مباريات الأهلي في دوري يلو 2022-2023 يبدأ في ختام الجولة الأولى، حيث يستضيف الأهلي فريق القيصومة مساء الأربعاء 24 أغسطس 2022 في جدة، ويلتقي في نفس هذا اليوم، الفيصلي والرياض، جدة يحل ضيفًا على الحزم، القنوات الناقلة لمباريات دوري يلو هي القنوات الرياضية السعودية.