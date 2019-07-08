جدول مباريات دور ال16 اليوم الاثنين 8/7 و الفرق المتأهله لربع نهائي امم افريقيا

خرجت مصر من كاس الأمم الافريقية بعد هزيمتها من منتخب جنوب افريقيا وسط حالة من الحزن عمت على الشعب المصري، الشعب المستضيف للبطولة، كما خرجت ايضا المغرب من البطولة بعد الهزيمة من منتخب بنين، كما صعدت الجزائر على حساب غينيا لربع النهائي، وفي إنتظار صعود تونس اليوم الاثنين أمام منتخب غانا .

جدول مباريات اليوم في دور ال16

لم يتبقي سوا مباراتين لتحديد المنتخبات المتأهلة لدور ربع نهائي امم افريقيا، و بعد خروج منتخب مصر ومنتخب المغرب لم يتبقي من الفرق العربية سوا تونس والجزائر، وقد حجزت الجزائر مقعدها في دور ربع النهائي، ويستعد منتخب تونس لمباراته اليوم ضد غانا.

ويلعب اليوم الاثنين الموافق الثامن من شهر يوليو كلا من مالي ضد ساحل العاج في تمام السادسة على ملعب ستاد السويس، كما تلعب تونس ضد غانا في تمام الساعة التاسعه على ستاد الاسماعلية .

موعد وجدول دور ربع نهائي امم افريقيا

يبدأ دور ربع النهائي يوم الاربعاء القادم الموافق العاشر من يوليو الجاري، حيث سيفتتح منتخبي السنغال وبنين دور ربع النهائي في تمام الساعه السادسه على ملعب الدفاع الجوي، وستلعب نيجيريا ضد جنوب افريقيا في تمام الساعة التاسعة على استاد الاسماعلية، هذا بالنسبة للمنتخبات التي تأهلت هيا ومنافسها، أما عن الفرق التي تأهلت ولم يتأهل المنافس فهيا الجزائر ومدغشقر، فقد تواجه الجزائر مالي أو ساحل العاج حسب المنتخب الذي سيتأهل اليوم، و أما مدغشقر فستواجه إما تونس أو غانا .