جدول مباريات دور 16 من دوري أبطال آسيا 2021.. الهلال والنصر والشارقة في ذهاب ثمن النهائي

تعود بطولة دوري أبطال آسيا 2021 إلى الأضواء من جديد ودور الستة عشر (ثمن النهائي) وتلك البطولة الأقوى على مستوى الأندية في القارة الصفراء، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير الرياضي جدول مباريات دور 16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، ومواعيد مباريات الهلال والنصر السعوديين مع الأندية الإيرانية في هذا الدور، والذي يشهد مواجهة إماراتية بين الشارقة والوحدة، يذكر أن أندية شرق آسيا تتقابل معا ونفس الحال لأندية الغرب، على أن يلتقي في النهائي بطل الشرق مع بطل الغرب.

جدول مباريات دور 16 دوري أبطال آسيا 2021 مباريات الذهاب

الهلال السعودي حامل اللقب، يلتقي في الدور ثمن النهائي مع بطل إيران استقلال طهران، تُقام مباراة الذهاب على ملعب زعبيل بنادي الوصل يوم الإثنين 13 سبتمبر 2021، مباراة النصر السعودي وتركتور الإيراني تُقام على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة قطر يوم الثلاثاء 14 سبتمبر، وفي نفس اليوم يستضيف نادي الشارقة على ملعبه مواطنه نادي الوحدة.