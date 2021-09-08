جدول مباريات دور 16 من دوري أبطال آسيا 2021.. الهلال والنصر والشارقة في ذهاب ثمن النهائي

بواسطة محمود عطا الله
جدول مباريات دور 16 دوري أبطال آسيا 2021 جدول مباريات دور 16 دوري أبطال آسيا 2021

تعود بطولة دوري أبطال آسيا 2021 إلى الأضواء من جديد ودور الستة عشر (ثمن النهائي) وتلك البطولة الأقوى على مستوى الأندية في القارة الصفراء، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير الرياضي جدول مباريات دور 16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، ومواعيد مباريات الهلال والنصر السعوديين مع الأندية الإيرانية في هذا الدور، والذي يشهد مواجهة إماراتية بين الشارقة والوحدة، يذكر أن أندية شرق آسيا تتقابل معا ونفس الحال لأندية الغرب، على أن يلتقي في النهائي بطل الشرق مع بطل الغرب.

جدول مباريات دور 16 دوري أبطال آسيا 2021 مباريات الذهاب

الهلال السعودي حامل اللقب، يلتقي في الدور ثمن النهائي مع بطل إيران استقلال طهران، تُقام مباراة الذهاب على ملعب زعبيل بنادي الوصل يوم الإثنين 13 سبتمبر 2021، مباراة النصر السعودي وتركتور الإيراني تُقام على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة قطر يوم الثلاثاء 14 سبتمبر، وفي نفس اليوم يستضيف نادي الشارقة على ملعبه مواطنه نادي الوحدة.

جدول مباريات دور 16 دوري أبطال آسيا 2021
االمباراة الموعد بتوقيت السعودية المدينة
الإثنين 13 سبتمبر 2021
مباراة الهلال واستقلال طهران 8.00 مساء دبي
الأربعاء 14 سبتمبر 2021
مباراة ناغويا الياباني ودايغو الكوري 12 ظهرًا اليابان
مباراة أولسان هيونداي الكوري وكاواساكي فرونتال الياباني 1 بعد الظهر أولسان
مباراة استقلال طاجيكستان وبرسبوليس الإيراني 6.00 مساء طاجيكستان
مباراة النصر وتركتور 7.00 مساء الدوحة
مباراة الشارقة والوحدة 8.00 مساء الشارقة
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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