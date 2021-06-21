جدول مباريات دور 16 من كأس أمم أوروبا – مواعيد ثمن نهائي اليورو 2020

دخلنا في الساعات الأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2021/2020، وبدأت تظهر ملامح مباريات الدور ثمن النهائي، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات دور 16 من كأس أمم أوروبا 2020، حيث يشهد هذا الدور بداية مباريات خروج المغلوب من البطولة مباشرة، ومن هذا الدور سوف نتابع المباريات الأقوى، ودائمًا ما تقدم تلك البطولة مفاجأت كبيرة لكل الجماهير حول العالم.

جدول مواعيد دور 16 من كأس أمم أوروبا يورو 202

تبدأ مواعيد مباريات دور 16 من اليورو يوم السبت الموافق 26 يونيو وتستمر حتى يوم الثلاثاء 29 يونيو 2021 بواقع مباراتين في اليوم، ووجبة كروية دسمة ورائعة، مباراة الدنمارك وويلز سوف تكون أول مباريات هذا الدور، وهما وصيفا المجموعتين الأولى والثانية وتقام يوم السبت، وفي نفس اليوم مباراة إيطاليا والنمسا المرتقبة، حيث من المرتقب أن يحسم المنتخب الإيطالي تلك المباراة ويتأهل لربع النهائي.

يوم الأحد وثاني أيام جدول مواعيد دور ثمن النهائي من اليورو يلتقي منتخب هولندا مع أحد المنتخبات صاحبة المركز الثالث المتأهلة، وفي نفس اليوم يلعب بلجيكا مع أحد المنتخبات من أفضل الثوالث، تابعونا مع باقي تفاصيل هذا الدور.