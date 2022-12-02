جدول مباريات دور 16 من كأس العالم 2022.. مواجهات قوية مرتقبة بين نجوم اللعبة

تنطلق اليوم السبت، مباريات دور 16 من كأس العالم 2022، وتستمر لمدة أربع أيام بواقع مباراتين في اليوم الواحد، جدول ثمن نهائي مونديال قطر 2022، ينتهي بنهاية يوم الثلاثاء 6 ديسمبر، ليبدأ بعد ذلك الدور ربع النهائي، منتخب المغرب، يتواجد ممثلا للعرب في دور 16، سوف يواجه خصمًا قويًا وهو إسبانيا، لكن المنتخب المغربي يمكنه التقدم خطوة تاريخية لربع النهائي، خاصة بعد خسارة إسبانيا أمام اليابان.

جدول مباريات دور 16 من كأس العالم 2022

مباراة هولندا وأمريكا : سوف تكون أول مواجهات جدول دور 16 من كأس العالم 2022، اليوم السبت 3 ديسمبر 2022، موعد بداية المباراة عند الساعة السادسة مساء بتوقيت قطر والسعودية، الثالثة عصرًا بتوقيت جرينتش، العاشرة صباحًا بتوقيت نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. مباراة أستراليا والأرجنتين : هي ثاني مباريات ثمن نهائي مونديال قطر 2022 وتقام مساء اليوم السبت، تبدأ عند الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية، 7 مساء بتوقيت جرينتش، 6 صباحًا بتوقيت سيدني أستراليا. مباراة فرنسا وبولندا : ثالث مباريات دور 16، تُقام يوم الأحد 4 ديسمبر، تبدأ عند الساعة 4 مساء بتوقيت فرنسا، 3 مساء بتوقيت جرينتش. مباراة المغرب وإسبانيا في دور 16 من كأس العالم 2022 المرتقبة، تُقام يوم الثلاثاء 6 ديسمبر، على ملعب المدينة التعليمية، تبدأ عند الساعة 3 عصرًا بتوقيت جرينتش.