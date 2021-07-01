جدول مباريات دور 8 اليورو 2021/2020 – مواجهات ربع نهائي كأس أمم أوروبا

دخلت بطولة كأس أمم أوروبا مراحلها الحاسمة وأدوارها النهائية نحو اللقب الذهبي الأغلى عالميًا، وبعد نهاية دور الستة عشر الذي شهد مفاجأت كبيرة يبدأ الدور ربع النهائي من البطولة، هذا ونقدم من خلال هذا التقرير جدول دور 8 من اليورو 2021 ومباريات هذا الدور الحاسمة، حيث يتأهل الفائز مباشرة للدور قبل النهائي ويخرج المغلوب، رفضت مباريات اليورو في تلك النسخة كل التوقعات، وجاءت النتائج بغير المتوقع نهائيًا، حيث خرج المنتخب البرتغالي حامل اللقب، كما خرج منتخب فرنسا أقوى المرشحين للفوز بتلك النسخة.

جدول مباريات دور 8 اليورو 2020

تبدأ مواعيد جدول مباريات ربع نهائي اليورو 2021/2020 يوم الجمعة 2 يوليو بمباراتين، حيث يلتقي في المباراة الأولى منتخب إسبانيا مع سويسرا، منتخب إسبانيا كل الترشيحات تصب في مصلحته، لكن المنتخب السويسري تمكن في الدور الماضي من هزيمة فرنسا، بينما ستكون القمة المرتقبة مساء الجمعة على ملعب ميونخ بألمانيا، عندما يلتقي المنتخب الإيطالي مع المنتخب البلجيكي.

يوم السبت 3 يوليو 2021، تُستكمل باقي مباريات جدول دور 8 من اليورو حيث تُقام مباراتين، على ملعب باكو الأولمبي يلتقي منتخب الدانمارك مع منتخب التشيك، وفي المباراة الثانية في ربع نهائي كأس أمم أوروبا يلتقي منتخب إنجلترا مع أوكرانيا على ملعب الأوليمبيكو في روما، يذكر أن المنتخب الإنجليزي أصبح من أقوى المرشحين للفوز باليورو بعد تخطيه ألمانيا بثنائية دون رد.