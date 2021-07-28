جدول مباريات دور 8 في اولمبياد طوكيو 2021/2021 – المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كرة القدم

تنتهي بعد قليل مباريات المرحلة الأخيرة من دور المجموعة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 للعبة كرة القدم، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء المنتخبات المتأهلة وجدول مباريات دور الثمانية من أولمبياد طوكيو 2021، حيث تبدأ مع هذا الدور مباريات خروج المغلوب من البطولة، منتخب مصر يقترب من التأهل إلى الدور ربع النهائي في اليابان، بينما لم يُوفق الخضر السعودي في العبور إلى الدور القادم، حيث قدم المنتخب السعودي مباريات جيدة في مجموعة صعبة.

المنتخبات المتأهلة إلى دور 8 من أولمبياد طوكيو 2020

كان المنتخب البرازيلي أول المنتخبات الصاعدة إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2021، وذلك بعدما حسم صدارة المجموعة الرابعة، وتأهل معه ثانيًا عن نفس المجموعة منتخب كوت ديفوار، كما تأهل المنتخب الكوري الجنوبي للدور القادم بطلا للمجموعة الثانية، ومعه منتخب نيوزيلندا وصيفًا، المنتخبات المتاهلة إلى دور 8 من أولمبياد طوكيو 2021 هي:

المجموعة الأولى: اليابان، المكسيك.

المجموعة الثانية: كوريا الجنوبية، نيوزيلندا.

المجموعة الثالثة: إسبانيا، مصر.

المجموعة الرابعة: البرازيل، كوت ديفوار.

جدول مباريات دور 8 من أولمبياد طوكيو 2021/2020 كرة القدم

تقام مواعيد جدول مباريات دور الثمانية في أولمبياد طوكيو لعبة كرة القدم في يوم واحد وهو يوم السبت 31 يوليو 2021، حيث تقام أربع مباريات، يتأهل الفائز مباشرة إلى الدور نصف النهائي، هذا وتأمل كل المنتخبات في تحقيق إحدى الميداليات الأولمبية.