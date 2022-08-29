جدول مباريات دور 8 كأس العرب للناشئين 2022 تحت 17 سنة – ربع النهائي

ساعات قليلة وينتهي دوري المجموعات من بطولة كأس العرب تحت 17 سنة وهران 2022 بالجزائر والتي يشارك فيها 16 منتخبًا عربيًا من تلك الفئة السنية، حيث نُقدم لكم جدول مباريات دور الثمانية من كأس العرب للناشئين 2022 وأسماء المنتخبات المتأهلة إلى هذا الدور، وقد شهدت خلال دور المجموعات منتخبات قوية سوف تنافس على اللقب وهي الجزائر والعراق واليمن ومصر، لكن ربما يفوز بالبطولة منتخب آخر.

جدول دور 8 كأس العرب للناشئين 2022 تحت 17

تُقام مواعيد جدول مباريات دور الثمانية (ربع نهائي) كأس العرب للناشئين 2022 على يومين الخميس والجمعة 1 و2 سبتمبر 2022 بواقع مباراتين في اليوم، أول مباريات هذا الدور سوف تجمع منتخب الجزائر أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية وهو غالبًا سيكون تونس أو ليبيا، المباراة الثانية سوف تجمع منتخب السودان ثاني المجموعة الأولى مع بطل المجموعة الثانية والذي من المرتقب أن يكون منتخب اليمن للناشئين.

في ثاني أيام جدول مباريات ربع نهائي كأس العرب للناشئين الجمعة 2 سبتمبر 2022، يلتقي أول المجموعة الثالثة مع ثاني المجموعة الرابعة والتوقعات تؤكد أن المباراة سوف تجمع العراق والسعودية للناشئين، والمباراة الأخيرة في دور 8 سوف تجمع بين بطل المجموعة الرابعة مصر مع ثاني الثالثة وسيكون المغرب أو جزر القمر في حال فوز العراق أو تعادلها مع موريتانيا.