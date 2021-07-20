جدول مباريات دور 8 من الكأس الذهبية 2021 – ربع نهائي أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي

نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات دور الثمانية من بطولة الكأس الذهبية 2021 لأمم أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، وذلك قبل ساعات قليلة من نهاية دور المجموعات من تلك البطولة التي تُقام في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 16 منتخبًا، من ضمنهم المنتخب القطري بطل آسيا والذي يشارك في المجموعة الرابعة من تلك البطولة.

جدول مباريات دور 8 من كأس الكونكاكاف الذهبية 2021 بأمريكا

تٌقام مباريات جدول ربع نهائي الكأس الذهبية 2021 على يومين السبت والأحد 24 و 25 يوليو 2021 بواقع مباراتين في كل يوم، تبدأ مباريات دور الثمانية من الكأس الذهبية بلقاء المكسيك بطل المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الرابعة وهي مجموعة قطر، بينما يلتقي منتخب السلفادور مع بطل مجموعة قطر، ويلتقي يوم الأحد منتخب أمريكا مع ثاني المجموعة الثالثة، على حين يلتقي منتخب كندا مع بطل المجموعة الثالثة.