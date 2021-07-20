جدول مباريات دور 8 من الكأس الذهبية 2021 – ربع نهائي أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي

بواسطة محمود عطا الله
جدول مباريات دور 8 الكأس الذهبية جدول مباريات دور 8 الكأس الذهبية

نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات دور الثمانية من بطولة الكأس الذهبية 2021 لأمم أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، وذلك قبل ساعات قليلة من نهاية دور المجموعات من تلك البطولة التي تُقام في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 16 منتخبًا، من ضمنهم المنتخب القطري بطل آسيا والذي يشارك في المجموعة الرابعة من تلك البطولة.

جدول مباريات دور 8 من كأس الكونكاكاف الذهبية 2021 بأمريكا

تٌقام مباريات جدول ربع نهائي الكأس الذهبية 2021 على يومين السبت والأحد 24 و 25 يوليو 2021 بواقع مباراتين في كل يوم، تبدأ مباريات دور الثمانية من الكأس الذهبية بلقاء المكسيك بطل المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الرابعة وهي مجموعة قطر، بينما يلتقي منتخب السلفادور مع بطل مجموعة قطر، ويلتقي يوم الأحد منتخب أمريكا مع ثاني المجموعة الثالثة، على حين يلتقي منتخب كندا مع بطل المجموعة الثالثة.

جدول مباريات دور 8 من الكأس الذهبية 2021
المباراة الموعد بتوقيت السعودية وقطر
يوم السبت 24 يوليو 2021
مباراة المكسيك وثاني مجموعة قطر
مباراة السلفادور وبطل مجموعة قطر
الأحد 25 يوليو 2021
مباراة كندا وبطل المجموعة الثالثة
مباراة أمريكا ووصيف الثالثة
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

جدول مجموعات أولمبياد طوكيو 2021/2020 (لعبة كرة القدم)

أخبار الرياضة

المنتخبات المتأهلة إلى دور 8 من الكأس الذهبية 2021 – ربع النهائي


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.