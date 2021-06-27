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جدول مباريات دور 8 من اليورو – ربع نهائي كأس أمم أوروبا 2021/2020

بواسطة محمود عطا الله
جدول دور 8 يورو 2020 جدول دور 8 يورو 2020

أنظار متابعي كرة القدم الجميلة حول العالم تتجه الآن للملاعب الأوروبية وبطولة اليورو 2020 ونجوم اللعبة الجميلة يتألقون في تلك النسخة من البطولة الأقوى، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات دور 8 من اليورو 2020، هذا الدور ربع النهائي والذي سوف تعجز التوقعات بخصوصه عن تحديد من سوف يستمر في البطولة ومن سيخرج منها خالي الوفاض، ومن الجدير بالذكر أن تلك البطولة تقام في عدة مدن أوروبية لأول مرة.

جدول مباريات دور 8 من اليورو 2021/2020

تقام مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أوروبا يومي 2 و 3 يوليو 2021 بواقع مباراتين في اليوم الواحد، وتُقام مباريات هذا الدور في أربعة مدن مختلفة وهي: ميونخ، روما، سانت بطرسبرج، باكو، كان المنتخب الدنماركي هو أول المنتخبات المتأهلة إلى دور الثمانية من اليورو، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على ويلز بنتيجة 4-0، ليضع هذا المنتخب اسمه بقوة ضمن المرشحين للفوز باللقب.

منتخب إيطاليا وضع اسمه بصعوبة في جدول مباريات دور 8 من كأس أمم أوروبا بعدما احتاج لوقت إضافي للتغلب على المنتخب النمساوي بهدفين لهدف، أول مباراة في ربع نهائي اليوم سوف تجمع بين الفائز من مباراة فرنسا وسويسرا مع الفائز من مباراة إسبانيا وكرواتيا وتقام في مدينة سانت بطرسبرج.

جدول مباريات دور 8 من اليورو 2020
الموعد بتوقيت السعودية المباراة المدينة
يوم الجمعة 2 يوليو 2021
19.00 فرنسا أو سويسرا ضد إسبانيا أو كرواتيا سانت بطرسبرج
22.00 إيطاليا ضد البرتغال أو بلجيكا ميونخ
يوم السبت 3 يوليو 2021
19.00 مباراة الدنمارك والتشيك باكو
22.00 السويد أو أوكرانيا ضد إنجلترا أو ألمانيا روما
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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