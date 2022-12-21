جدول مباريات دور 8 من كأس الملك السعودي 2023.. تعرف على الفرق المتأهلة لربع النهائي

بواسطة محمود عطا الله
جدول دور 8 كأس الملك السعودي 2023 جدول دور 8 كأس الملك السعودي 2023

تتنافس الفرق السعودية بقوة للفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لهذا الموسم 1444، ونستعرض من خلال هذا التقرير الفرق المتأهلة وجدول مباريات دور 8 من كأس الملك 2023 السعودي، يذكر أن بطولة كأس الملك قد بدأت هذا الموسم بداية من الدور ثمن النهائي بمشاركة أندية دوري روشن فقط.

جدول مباريات دور 8 كأس الملك السعودي 2023

كان نادي الفيحاء حامل اللقب أول الأندية المتأهلة إلى جدول مواعيد مباريات دور 8 من كأس الملك السعودي 2023 الموافق هجريًا 1444، مباراة الفيحاء القادمة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ستكون مع الفريق الفائز من مباراة الاتحاد والشباب.

إذا تمكن الهلال من الفوز اليوم وكان من الفرق الصاعدة للدور القادم، فسوف تكون مباراة الهلال القادمة في ربع نهائي كأس الملك السعودي 2023 ضد الفائز من مباراة الفتح والطائي، بخصوص من يقابل النصر في ربع نهائي الكأس إذا فاز اليوم على العدالة فسوف يلتقي مع الفائز من مباراة أبها والتعاون، تقام مباريات ربع النهائي يومي 13 و14 مارس 2023.

جدول مباريات دور 8 كأس الملك السعودي 2023
يومي 13 و14 مارس 2023
مباراة الفيحاء مع الفائز من الاتحاد والشباب
مباراة الوحدة مع الفائز من الباطن والرائد
الفائز من الهلال والاتفاق مع الفائز من الفتح والطائي
الفائز من النصر والعدالة مع الفائز من أبها والتعاون
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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