جدول مباريات دور 8 من كأس الملك السعودي 2023.. تعرف على الفرق المتأهلة لربع النهائي

تتنافس الفرق السعودية بقوة للفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لهذا الموسم 1444، ونستعرض من خلال هذا التقرير الفرق المتأهلة وجدول مباريات دور 8 من كأس الملك 2023 السعودي، يذكر أن بطولة كأس الملك قد بدأت هذا الموسم بداية من الدور ثمن النهائي بمشاركة أندية دوري روشن فقط.

جدول مباريات دور 8 كأس الملك السعودي 2023

كان نادي الفيحاء حامل اللقب أول الأندية المتأهلة إلى جدول مواعيد مباريات دور 8 من كأس الملك السعودي 2023 الموافق هجريًا 1444، مباراة الفيحاء القادمة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ستكون مع الفريق الفائز من مباراة الاتحاد والشباب.

إذا تمكن الهلال من الفوز اليوم وكان من الفرق الصاعدة للدور القادم، فسوف تكون مباراة الهلال القادمة في ربع نهائي كأس الملك السعودي 2023 ضد الفائز من مباراة الفتح والطائي، بخصوص من يقابل النصر في ربع نهائي الكأس إذا فاز اليوم على العدالة فسوف يلتقي مع الفائز من مباراة أبها والتعاون، تقام مباريات ربع النهائي يومي 13 و14 مارس 2023.