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جدول مباريات دور 8 من كأس كوبا أمريكا 2021 – ربع النهائي

بواسطة محمود عطا الله
جدول مباريات دور 8 كوبا أمريكا جدول مباريات دور 8 كوبا أمريكا

انتهت مباريات دور المجموعات من بطولة كأس كوبا أمريكا 2021 وتبدأ بعد ذلك مرحلة ربع النهائي ونظام خروج المغلوب من البطولة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات دور 8 من كأس كوبا أمريكا 2021 والمنتخبات المتأهلة إلى هذا الدور، تقام مباريات البطولة في دولة البرازيل، وكعادتها تُقدم بطولة أمم أمريكا الجنوبية وجبة دسمة في فنون كرة القدم، ويشارك فيها أهم نجوم اللعبة في العالم وأهم المحترفين من تلك القارة في الدوريات الأوروبية، يتابع تلك البطولة الملايين في العالم والمنطقة العربية.

جدول مباريات دور 8 كأس كوبا أمريكا 2021

تُقام مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أمريكا الجنوبية 2021 من يوم الجمعة 2 يوليو إلى يوم الأحد 4 يوليو 2021، حيث تقام مباراة الجمعة وأخرى السبت، ومباراتين يوم الأحد، مباراة بيرو وباراجواي تقام يوم الجمعة، على أن تقام مباراة البرازيل وتشيلي يوم السبت، هذا وتعتبر البرازيل من أقوى المرشحين للفوز بالبطولة، وتنافسها الأرجنتين بقيادة نجمها الكبير ليونيل ميسي الباحث عن التتويج مع منتخب التانجو.

ثالث مباريات جدول دور 8 من كوبا أمريكا 2021 سوف تكون مباراة أوروجواي وكولومبيا، بينما تُختتم مباريات ربع النهائي مع مباراة الأرجنتين والإكوادور، الفائز من مباراة البرازيل وتشيلي يقابل في قبل النهائي الفائز من مباراة بيرو والباراجوي، بينما يلتقي الفائز من مباراة الأرجنتين الفائز من مواجهة أوروجواي وكولومبيا.

جدول مباريات دور 8 من اليورو 2020
الموعد بتوقيت السعودية المباراة المدينة
يوم الجمعة 2 يوليو 2021
24.00 مباراة بيرو وباراجواي سانتوس
يوم السبت 3 يوليو 2021
03.00 مباراة البرازيل وتشيلي غويانا
يوم الأحد 4 يوليو 2021
01.00 مباراة أوروجواي وكولومبيا غويانا
04.00 مباراة الأرجنتين والإكوادور برازيليا
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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