جدول مباريات دور 8 من كأس كوبا أمريكا 2021 – ربع النهائي

انتهت مباريات دور المجموعات من بطولة كأس كوبا أمريكا 2021 وتبدأ بعد ذلك مرحلة ربع النهائي ونظام خروج المغلوب من البطولة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات دور 8 من كأس كوبا أمريكا 2021 والمنتخبات المتأهلة إلى هذا الدور، تقام مباريات البطولة في دولة البرازيل، وكعادتها تُقدم بطولة أمم أمريكا الجنوبية وجبة دسمة في فنون كرة القدم، ويشارك فيها أهم نجوم اللعبة في العالم وأهم المحترفين من تلك القارة في الدوريات الأوروبية، يتابع تلك البطولة الملايين في العالم والمنطقة العربية.

جدول مباريات دور 8 كأس كوبا أمريكا 2021

تُقام مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أمريكا الجنوبية 2021 من يوم الجمعة 2 يوليو إلى يوم الأحد 4 يوليو 2021، حيث تقام مباراة الجمعة وأخرى السبت، ومباراتين يوم الأحد، مباراة بيرو وباراجواي تقام يوم الجمعة، على أن تقام مباراة البرازيل وتشيلي يوم السبت، هذا وتعتبر البرازيل من أقوى المرشحين للفوز بالبطولة، وتنافسها الأرجنتين بقيادة نجمها الكبير ليونيل ميسي الباحث عن التتويج مع منتخب التانجو.

ثالث مباريات جدول دور 8 من كوبا أمريكا 2021 سوف تكون مباراة أوروجواي وكولومبيا، بينما تُختتم مباريات ربع النهائي مع مباراة الأرجنتين والإكوادور، الفائز من مباراة البرازيل وتشيلي يقابل في قبل النهائي الفائز من مباراة بيرو والباراجوي، بينما يلتقي الفائز من مباراة الأرجنتين الفائز من مواجهة أوروجواي وكولومبيا.