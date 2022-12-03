جدول مباريات دور 8 من كاس العالم 2022.. هولندا أول المنتخبات المتأهلة لربع النهائي

نجح منتخب هولندا في حجز المكان الأول في قائمة المنتخبات المتأهلة لربع نهائي مونديال قطر 2022 بعد الفوز على منتخب الولايات المتحدة، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول مباريات دور 8 من كأس العالم 2022، هذا وقد نجح منتخب هولندا في الفوز على أمريكا بنتيجة 3-1، لينتظر المنتخب الهولندي الفائز من الأرجنتين وأستراليا في الدور القادم.

جدول مباريات دور 8 من كأس العالم 2022

تُقام مواعيد جدول مباريات دور 8 من كأس العالم 2022 على مدار يومين بواقع مباراتين في اليوم الواحد، وهم الجمعة والسبت 9 و10 ديسمبر 2022، أول مباريات دور الثمانية من المونديال ستكون مباراة الفائز من مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية مع الفائز من مباراة اليابان وكرواتيا وتُقام يوم الجمعة القادم، تليها مباراة هولندا مع الأرجنتين أول أستراليا.

أولى مباريات ثاني أيام ربع نهائي كأس العالم 2022 تُقام السبت القادم وتجمع بين الفائز من مباراة المغرب مع إسبانيا مع الفائز من مباراة البرتغال وسويسرا، المباراة الأخيرة ستكون بين الفائز من إنجلترا والسنغال مع الفائز من فرنسا وبولندا.