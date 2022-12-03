جدول مباريات دور 8 من كاس العالم 2022.. هولندا أول المنتخبات المتأهلة لربع النهائي

بواسطة محمود عطا الله
جدول مباريات دور 8 كأس العالم 2022 جدول مباريات دور 8 كأس العالم 2022

نجح منتخب هولندا في حجز المكان الأول في قائمة المنتخبات المتأهلة لربع نهائي مونديال قطر 2022 بعد الفوز على منتخب الولايات المتحدة، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول مباريات دور 8 من كأس العالم 2022، هذا وقد نجح منتخب هولندا في الفوز على أمريكا بنتيجة 3-1، لينتظر المنتخب الهولندي الفائز من الأرجنتين وأستراليا في الدور القادم.

جدول مباريات دور 8 من كأس العالم 2022

تُقام مواعيد جدول مباريات دور 8 من كأس العالم 2022 على مدار يومين بواقع مباراتين في اليوم الواحد، وهم الجمعة والسبت 9 و10 ديسمبر 2022، أول مباريات دور الثمانية من المونديال ستكون مباراة الفائز من مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية مع الفائز من مباراة اليابان وكرواتيا وتُقام يوم الجمعة القادم، تليها مباراة هولندا مع الأرجنتين أول أستراليا.

أولى مباريات ثاني أيام ربع نهائي كأس العالم 2022 تُقام السبت القادم وتجمع بين الفائز من مباراة المغرب مع إسبانيا مع الفائز من مباراة البرتغال وسويسرا، المباراة الأخيرة ستكون بين الفائز من إنجلترا والسنغال مع الفائز من فرنسا وبولندا.

جدول مباريات دور 8 كأس العالم 2022 بتوقيت السعودية وقطر والكويت
المباراة الموعد
الجمعة 9 ديسمبر 2022
الفائز من البرازيل وكوريا مع الفائز من اليابان وكرواتيا 6 مساء
مباراة هولندا مع الفائز من الأرجنتين وأستراليا 10 مساء
السبت 10 ديسمبر 2022
الفائز من المغرب وإسبانيا مع الفائز من البرتغال وسويسرا 6 مساء
الفائز من إنجلترا والسنغال مع الفائز من فرنسا وبولندا 10 مساء
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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