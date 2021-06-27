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جدول مباريات ربع نهائي كأس العرب للشباب 2021 تحت 20 سنة والقنوات الناقلة – دور 8

بواسطة محمود عطا الله
جدول دور 8 كأس العرب للشباب 2021 تحت 20 سنة جدول دور 8 كأس العرب للشباب 2021 تحت 20 سنة

انتهت مباريات دور المجموعات من بطولة كأس العرب للشباب 2021 تحت 20 سنة والتي تستضيفها جمهورية مصر العربية حاليًا، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات ربع نهائي كأس العرب للشباب 2021 وأسماء المنتخبات المتأهلة لهذا الدور، هذا وتُقام البطولة على ملاعب مدينة القاهرة العاصمة المصرية، بمشاركة المنتخبات العربية، إلى جانب عدد من منتخبات الدول الإسلامية، يذكر أن حامل اللقب منتخب السنغال متواجد في دور الثمانية.

1 القنوات الناقلة لمباريات كأس العرب للشباب 2021 تحت 20 سنة
2 جدول ربع نهائي كأس العرب للشباب 2021

القنوات الناقلة لمباريات كأس العرب للشباب 2021 تحت 20 سنة

مع بداية مباريات دور الثمانية يبدأ نظام خروج المغلوب مباشرة من البطولة، وستكون هناك مباريات قوية وصعبة في هذ الدور، حيث قدمت المنتخبات المشاركة في البطولة مستويات مميزة ومرتفعة، بخصوص القنوات الناقلة لمباريات كأس العرب للشباب 2021 تحت 20 سنة فالبطولة منقولة على قناة النيل الرياضية المصرية، وقناة أون سبورت الرياضية المصرية.

جدول ربع نهائي كأس العرب للشباب 2021

تقام مواعيد مباريات دور 8 من كأس العرب للشباب 2021 تحت 20 سنة يومي الثلاثاء والأربعاء 29 و 30 يونيو 2021 بواقع مباراتين كل يوم، في اليوم الأول يلتقي منتخب مصر للشباب مع منتخب طاجيكستان، وفي المباراة الثانية يلتقي منتخب المغرب مع الجزائر، منتخب السعودية للشباب سوف يقابل حامل اللقب منتخب السنغال يوم الأربعاء، وفي أخر مباريات ربع النهائي يلتقي منتخب تونس مع جزر القمر.

جدول مباريات دور 8 من اليورو 2020
الموعد بتوقيت السعودية المباراة
يوم الثلاثاء 29 يونيو 2021
17.00 مباراة مصر وطاجيكستان
20.00 مباراة المغرب والجزائر
يوم الأربعاء 30 يونيو 2021
17.00 مباراة السعودية والسنغال
20.00 مباراة تونس وجزر القمر
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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