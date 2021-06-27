جدول مباريات ربع نهائي كأس العرب للشباب 2021 تحت 20 سنة والقنوات الناقلة – دور 8

انتهت مباريات دور المجموعات من بطولة كأس العرب للشباب 2021 تحت 20 سنة والتي تستضيفها جمهورية مصر العربية حاليًا، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات ربع نهائي كأس العرب للشباب 2021 وأسماء المنتخبات المتأهلة لهذا الدور، هذا وتُقام البطولة على ملاعب مدينة القاهرة العاصمة المصرية، بمشاركة المنتخبات العربية، إلى جانب عدد من منتخبات الدول الإسلامية، يذكر أن حامل اللقب منتخب السنغال متواجد في دور الثمانية.

القنوات الناقلة لمباريات كأس العرب للشباب 2021 تحت 20 سنة

مع بداية مباريات دور الثمانية يبدأ نظام خروج المغلوب مباشرة من البطولة، وستكون هناك مباريات قوية وصعبة في هذ الدور، حيث قدمت المنتخبات المشاركة في البطولة مستويات مميزة ومرتفعة، بخصوص القنوات الناقلة لمباريات كأس العرب للشباب 2021 تحت 20 سنة فالبطولة منقولة على قناة النيل الرياضية المصرية، وقناة أون سبورت الرياضية المصرية.

جدول ربع نهائي كأس العرب للشباب 2021

تقام مواعيد مباريات دور 8 من كأس العرب للشباب 2021 تحت 20 سنة يومي الثلاثاء والأربعاء 29 و 30 يونيو 2021 بواقع مباراتين كل يوم، في اليوم الأول يلتقي منتخب مصر للشباب مع منتخب طاجيكستان، وفي المباراة الثانية يلتقي منتخب المغرب مع الجزائر، منتخب السعودية للشباب سوف يقابل حامل اللقب منتخب السنغال يوم الأربعاء، وفي أخر مباريات ربع النهائي يلتقي منتخب تونس مع جزر القمر.