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جدول مباريات ربع نهائي ويمبلدون للتنس 2021 فردي الرجال – دور الثمانية

بواسطة محمود عطا الله
جدول مباريات ربع نهائي ويمبلدون 2021 جدول مباريات ربع نهائي ويمبلدون 2021

دخلت بطولة ويمبلدون للتنس في مراحلها الحاسمة والأخيرة هذا العام، حيث نتابع معكم جدول مباريات ربع نهائي ويمبلدون 2021 فردي الرجال، تقام بطولة ويمبلدون للتنس على ملاعب منطقة ويمبلدون في العاصمة الإنجليزية لندن، على مدار أسبوعين خلال يونيو ويوليو من كل عام، وهي أحد بطولات الجراند سلام الأربعة، وأقوى بطولة للتنس تُقام على الملاعب العشبية في العالم.

جدول مباريات ربع نهائي ويمبلدون 2021 فردي الرجال

الصربي نوفاك ديوكوفيتش هو حامل لقب البطولة ويدافع عن لقبه هذا العام، تأهل ديوكوفيتش رسميًا إلى دور 8 من بطولة ويمبلدون بعد التغلب على جارين بطل تشيلي بنتيجة 3-0، مباراة ديوكوفيتش التالية في جدول مباريات دور 8 من بطولة ويمبلدون 2021 سوف تكون يوم الأربعاء 7 يوليو ضد المجري مارتون فوكسوفيتش الذي تغلب على الروسي آندريه روبليف.

مواعيد جدول مباريات ربع نهائي ويمبلدون للتنس سوف تكون جميعها يوم الأربعاء السابع من يوليو 2021، على أن يقام قبل نهائي فردي الرجال يوم الجمعة، والمباراة النهائية سوف تكون يوم الأحد، الإيطالي بريتيني كان أول المتأهلين إلى دور الثمانية بعد التغلب على بيلاروسيا، روجر فيدرير يلتقي بعد قليل في ثمن النهائي مع الإيطالي لورينزو سونيغو.

جدول مباريات ربع نهائي ويمبلدون 2021 فردي الرجال
يوم الأربعاء 7 يوليو 2021
بريتيني ضد الفائز من زفيريف أو ألياسيم
ديوكوفيتش ضد فوكسوفيتش
خاشانوف ضد دينيس الكندي
فيدرير أو سونيغو ضد ميدفيديف أو هوبيرت البولندي
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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