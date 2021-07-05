جدول مباريات ربع نهائي ويمبلدون للتنس 2021 فردي الرجال – دور الثمانية

دخلت بطولة ويمبلدون للتنس في مراحلها الحاسمة والأخيرة هذا العام، حيث نتابع معكم جدول مباريات ربع نهائي ويمبلدون 2021 فردي الرجال، تقام بطولة ويمبلدون للتنس على ملاعب منطقة ويمبلدون في العاصمة الإنجليزية لندن، على مدار أسبوعين خلال يونيو ويوليو من كل عام، وهي أحد بطولات الجراند سلام الأربعة، وأقوى بطولة للتنس تُقام على الملاعب العشبية في العالم.

جدول مباريات ربع نهائي ويمبلدون 2021 فردي الرجال

الصربي نوفاك ديوكوفيتش هو حامل لقب البطولة ويدافع عن لقبه هذا العام، تأهل ديوكوفيتش رسميًا إلى دور 8 من بطولة ويمبلدون بعد التغلب على جارين بطل تشيلي بنتيجة 3-0، مباراة ديوكوفيتش التالية في جدول مباريات دور 8 من بطولة ويمبلدون 2021 سوف تكون يوم الأربعاء 7 يوليو ضد المجري مارتون فوكسوفيتش الذي تغلب على الروسي آندريه روبليف.

مواعيد جدول مباريات ربع نهائي ويمبلدون للتنس سوف تكون جميعها يوم الأربعاء السابع من يوليو 2021، على أن يقام قبل نهائي فردي الرجال يوم الجمعة، والمباراة النهائية سوف تكون يوم الأحد، الإيطالي بريتيني كان أول المتأهلين إلى دور الثمانية بعد التغلب على بيلاروسيا، روجر فيدرير يلتقي بعد قليل في ثمن النهائي مع الإيطالي لورينزو سونيغو.