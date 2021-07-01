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جدول مباريات سوريا في تصفيات كأس العالم 2022 المرحلة الثالثة – المجموعة الأولى

بواسطة محمود عطا الله
جدول مباريات سوريا القادمة في تصفيات كأس العالم جدول مباريات سوريا القادمة في تصفيات كأس العالم

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن نتائج قرعة المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا وهي المرحلة الثالثة بمشاركة 12 منتخبًا، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات منتخب سوريا القادمة في تصفيات كأس العالم الآسيوية، كما نقدم أسماء منتخبات مجموعة سوريا في تصفيات المونديال، وكان المنتخب السوري قد تأهل إلى تلك المرحلة من التصفيات بعدما حسم صدارة المجموعة الأولى في المرحلة السابقة، وتأهل معه من نفس المجموعة منتخب الصين وصيفًا له.

1 مجموعة سوريا في تصفيات كأس العالم 2022 بآسيا
2 جدول مباريات سوريا القادمة في تصفيات كأس العالم 2022

مجموعة سوريا في تصفيات كأس العالم 2022 بآسيا

تضم المرحلة القادمة من البطولة مجموعتين، كل مجموعة بها ستة منتخبات، وقد أسفرت القرعة أن أتت مجموعة سوريا في تصفيات مونديال 2022 ومعها منتخبات: إيران، كوريا الجنوبية، العراق، لبنان، الإمارات، جميع مباريات سوريا القادمة في التصفيات سوف تكون غاية في القوة، يذكر أنه تقام بين فرق كل مجموعة دوري من دورين، على أن يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات المونديال، بينما يتأهل أفضل ثالث إلى الملحق العالمي، يذكر أن المجموعة الثانية تضم: اليابان، استراليا، السعودية، عمان، الصين، فيتنام.

جدول مباريات سوريا القادمة في تصفيات كأس العالم 2022

سوف يكون ملعب المنتخب السوري في المباريات القادمة بالإمارات مثل الفترة الماضية، مواعيد مباريات سوريا القادمة في تصفيات كأس العالم سوف تبدأ يوم 2 سبتمبر القادم ضد إيران في إيران، الجولة الثانية سوف تكون يوم 7 سبتمبر ضد الإمارات، الجولة الثالثة يلتقي فيها المنتخب السوري مع كوريا الجنوبية في السابع من أكتوبر، على أن يلتقي لبنان يوم 12 أكتوبر، ويختتم المنتخب السوري الدور الأول بمواجهة االعراق يوم 11 نوفمبر.

مواعيد مباريات سوريا في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا
الموعد المباراة
2 سبتمبر 2021 مباراة إيران وسوريا
7 سبتمبر 2021 مبارة الإمارات وسوريا
7 أكتوبر 2021 مباراة كوريا ج وسوريا
12 أكتوبر 2021 مباراة سوريا ولبنان
11 نوفمبر 2021 مباراة العراق وسوريا
16 نوفمبر 2021 مبارة سوريا وإيران
27 يناير 2022 مباراة سوريا والإمارات
1 فبراير 2022 مباراة سوريا وكوريا
24 مارس 2022 مباراة لبنان وسوريا
29 مارس 2022 مبارة سوريا والعراق
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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