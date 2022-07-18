جدول مباريات عمان في كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 سنة

يشارك منتخب عُمان تحت 20 سنة في كأس العرب للشباب 2022 التي تُقام خلال الفترة من 20 يوليو حتى 8 أغسطس 2022 على ملاعب محافظتي أبها وخميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، يُشارك في جدول كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 سنة عدد 18 منتخبًأ عربيًأ، وزعت القرعة تلك المنتخبات على ست مجموعات، يلعب منتخب عُمان في المجموعة الرابعة مع مصر والصومال، وقد وصلت بعثة منتخب عُمان إلى مطار أبها، يوم الإثنين 18 يوليو 2022.

جدول مباريات عمان في كأس العرب للشباب 2022 تحت 20

تبدأ مواعيد جدول مباريات منتخب عمان في كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 سنة يوم الخميس 21 يوليو بمواجهة قوية مع منتخب مصر، المباراة الثانية ستكون مباراة عمان والصومال للشباب يوم الأحد 24 يوليو، القنوات الناقلة لكأس العرب للشباب ومباريات المنتخب العماني من المرتقب أن تكون منقولة على قناة عمان الرياضية.

نظام البطولة، يتكون دور المجموعات من كأس العرب للشباب 2022 من ست مجموعات، يُقام بين فرق كل مجموعة دوري من دور واحد، يصعد إلى دور الثمانية، أبطال المجموعات الستة إلى جانب أفضل منتخبين من أصحاب المركز الثاني.

جدول مباريات المنتخب العماني:

الخميس 21 يوليو 2022 مباراة عمان ومصر للشباب الساعة 10 مساء بتوقيت عمان والإمارات.

الأحد 24 يوليو 2022 مباراة عمان والصومال للشباب الساعة 6 مساء بتوقيت عمان.