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جدول مباريات قبل نهائي اليورو 2021/2020 – دور الأربعة

بواسطة محمود عطا الله
جدول مباريات قبل نهائي اليورو جدول مباريات قبل نهائي اليورو

دخلت بطولة كأس أمم أوروبا 2021 مراحلها الحاسمة والنهائية، حيث بدأت مباريات ربع النهائي التي اتسمت بالقوة والندية وقاربت من نهايتها لننتقل للدور القادم، حيث نُقدم لكم من خلال تلك التغطية الرياضية جدول مباريات قبل نهائي اليورو 2020 تلك البطولة التي شهدت حدثًا فريدًا وهو تنظيم 12 مدينة أوروبية لمباريات تلك النسخة، بينما ستكون مباريات قبل النهائي والنهائي على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

جدول مباريات قبل نهائي اليورو 2021/2020

تبدأ مواعيد دور الأربعة من كأس أمم أوروبا 2020 يوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 ومباراة إيطاليا وإسبانيا المرتقبة، منتخب إسبانيا تغلب بصعوبة على المنتخب السويسري العنيد بركلات الترجيح، بينما تغلب المنتخب الإيطالي على نظيرة منتخب بلجيكا، الفائز من مباراة إيطاليا وإسبانيا يتأهل مباشرة إلى المباراة النهائية التي تُقام يوم الأحد 11 يوليو 2021.

ثاني مواجهات جدول قبل نهائي اليورو 2021 سوف يكون يوم الأربعاء 7 يوليو، وتجمع تلك المباراة الهامة بين الفائز من مباراة إنجلترا وأوكرانيا مع الفائز من مباراة الدانمارك والتشيك، حظوظ المنتخب الإنجليزي أصبحت كبيرة، حيث تقام باقي مباريات البطولة على ملعبه.

جدول مباريات قبل نهائي اليورو
الموعد بتوقيت السعودية المباراة الملعب
الثلاثاء 6 يوليو 2021
19.00 مباراة إيطاليا وإسبانيا ويمبلي
الأربعاء 7 يوليو 2021
22.00 إنجلترا أو أوكرانيا ضد التشيك أو الدانمارك ويمبلي
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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