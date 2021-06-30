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جدول مباريات قبل نهائي كأس العرب للشباب 2021 تحت 20 سنة – المنتخبات المتأهلة لدور 4

بواسطة محمود عطا الله
جدول مباريات قبل نهائي كأس العرب للشباب 2021 جدول مباريات قبل نهائي كأس العرب للشباب 2021

دخلت بطولة كأس العرب للشباب 2021 تحت 20 سنة مراحلها الحاسمة والأخيرة، وبنهاية دور الثمانية يبدأ الدور نصف النهائي من البطولة التي تقام على الملاعب المصرية، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات قبل نهائي البطولة العربية للشباب 2021 والمنتخبات المتأهلة إلى هذا الدور، هذا وتُقدم هذه البطولة نجوم واعدة في عالم كرة القدم العربية، وأجيال متميزة من اللاعبين، يذكر أن هناك عدد من منتخبات الدول الإسلامية تشارك في البطولة إلى جانب المنتخبات العربية.

جدول مباريات قبل نهائي البطولة العربية للشباب 2021 والمنتخبات المتأهلة

تُقام مواعيد مباريات دور 4 من كأس العرب للشباب يوم السبت 3 يوليو 2021، حيث تُقام المباراتين في نفس اليوم وعلى نفس الملعب استاد القاهرة الدولي، كان المنتخب المصري أول المنتخبات المتأهلة إلى قبل نهائي كأس العرب بعد الفوز على منتخب طاجيكستان بنتيجة 3-0، كما تأهل منتخب الجزائر بعد الفوز على المغرب بركلات الترجيح.

منتخب السعودية للشباب كان ثالث المنتخبات المتأهلة إلى دور الأربعة، وذلك بعدما تغلب على حامل اللقب منتخب السنغال، وسوف يتقابل منتخب السعودية تحت 20 سنة في جدول مباريات قبل النهائي كأس العرب مع المنتخب المصري في لقاء مرتقب.

جدول مباريات قبل نهائي كأس العرب للشباب 2021
السبت 3 يوليو 2021
الموعد بتوقيت السعودية المباراة الملعب
18.00 مباراة االسعودية ومصر استاد القاهرة
21.00 مباراة الجزائر ضد تونس أو جزر القمر استاد القاهرة
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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