جدول مباريات قبل نهائي كأس العرب للناشئين 2022 تحت 17 سنة – دور الأربعة

دخلت البطولة العربية للمنتخبات تحت 17 سنة بالجزائر في مراحلها الحاسمة نحو تحديد بطل النسخة الحالية القوية من تلك المسابقة، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول مباريات قبل نهائي كأس العرب للناشئين 2022 والمنتخبات الأربعة المتأهلة لهذا الدور، ومن يقابل منتخب اليمن للناشئين أو السودان في حال تأهل إي منهما للدور القادم، كان منتخب الجزائر للناشئين أول المنتخبات المتأهلة للدور نصف النهائي، بعد الفوز على نظيره التونسي بركلات الترجيح 3-1.

جدول قبل نهائي كأس العرب للناشئين 2022

تُقام مواعيد جدول مباريات كأس العرب للناشئين 2022 بالجزائر تحت 17 سنة في يوم واحد وهو يوم الإثنين 5 سبتمبر 2022، على أن تُقام المباراة النهائية يوم الخميس 8 سبتمبر 2022، بخصوص من سيقابل منتخب الجزائر للناشئين في نصف النهائي، فسوف يلتقي الأخضر مع الفائز من مباراة العراق والسعودية، وبخصوص من يقابل اليمن أو السودان للناشئين في قبل النهائي، فسوف يلتقي الفائز مع الفائز من مباراة مصر والمغرب.