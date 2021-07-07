جدول مباريات قبل نهائي ويمبلدون 2021 فردي السيدات اليوم الخميس 8 يوليو

تُقام اليوم الخميس، مباريات الدور قبل النهائي لفردي السيدات في بطولة ويمبلدون للتنس، إحدى بطولات الجراند سلام، وأهم مسابقة عالمية للتنس على ملاعب العشب الأخضر، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير مباريات نصف نهائي ويمبلدون لفردي السيدات، ومواعيد بداية المباراتين، يذكر أن المباراة النهائية للسيدات سوف تكون السبت القادم.

جدول مباريات قبل نهائي ويمبلدون 2021 فردي السيدات

يبدأ الدور نصف النهائي لفردي السيدات، اليوم الخميس 8 يوليو 2021، مع مباراة المصنفة الأولى عالميًا الأسترالية أشلي بارتي ضد الألمانية أنجليك كيربر وهي المصنفة رقم 25 على العالم، تُقام المباراة على ملعب ويمبلدون الرئيسي، وتبدأ عند الساعة 3.30 مساء بتوقيت مكة، الساعة 1.30 بعد الظهر بتوقيت لندن.

على نفس الملعب، وبعد مباراة نصف نهائي ويمبلدون الأولى، تُقام المباراة الثانية، والتي تجمع بين التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة رقم 13 عالميًا ضد أرينا سابالينكا البيلاروسية المصنفة الثانية على العالم.