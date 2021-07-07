جدول مباريات قبل نهائي ويمبلدون 2021 فردي السيدات اليوم الخميس 8 يوليو

بواسطة محمود عطا الله
جدول مباريات قبل نهائي ويمبلدون جدول مباريات قبل نهائي ويمبلدون

تُقام اليوم الخميس، مباريات الدور قبل النهائي لفردي السيدات في بطولة ويمبلدون للتنس، إحدى بطولات الجراند سلام، وأهم مسابقة عالمية للتنس على ملاعب العشب الأخضر، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير مباريات نصف نهائي ويمبلدون لفردي السيدات، ومواعيد بداية المباراتين، يذكر أن المباراة النهائية للسيدات سوف تكون السبت القادم.

جدول مباريات قبل نهائي ويمبلدون 2021 فردي السيدات

يبدأ الدور نصف النهائي لفردي السيدات، اليوم الخميس 8 يوليو 2021، مع مباراة المصنفة الأولى عالميًا الأسترالية أشلي بارتي ضد الألمانية أنجليك كيربر وهي المصنفة رقم 25 على العالم، تُقام المباراة على ملعب ويمبلدون الرئيسي، وتبدأ عند الساعة 3.30 مساء بتوقيت مكة، الساعة 1.30 بعد الظهر بتوقيت لندن.

على نفس الملعب، وبعد مباراة نصف نهائي ويمبلدون الأولى، تُقام المباراة الثانية، والتي تجمع بين التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة رقم 13 عالميًا ضد أرينا سابالينكا البيلاروسية المصنفة الثانية على العالم.

مباريات قبل نهائي ويمبلدون فردي السيدات
اليوم الخميس 8 يوليو 2021
المباراة بتوقيت مكة
بارتي ضد كيربر 3.30 مساء
سابالينكا ضد بليسكوفا
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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