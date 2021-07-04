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جدول مباريات قطر في الكأس الذهبية 2021

بواسطة محمود عطا الله
جدول مباريات قطر في الكأس الذهبية 2021 جدول مباريات قطر في الكأس الذهبية 2021

يشارك المنتخب القطري في الكأس الذهبية 2021 وهي كأس الكونكاكاف لدول أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، تلك البطولة التي تنطلق في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 10 يوليو 2021 الجاري، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات قطر في الكأس الذهبية 2021 والقنوات الناقلة للبطولة، منتخب قطر هو بطل قارة آسيا، ويستعد بكل قوة لمونديال 2022، قبل انطلاق كأس الكونكاكاف شارك العنابي في معسكر تدريبي بدولة كرواتيا.

جدول مباريات قطر في الكأس الذهبية 2021 بأمريكا

تقام البطولة المرتقبة وكأس أمم أمريكا الشمالية والكاريبي على ملاعب خمس مدن أمريكية، سوف يلعب المنتخب القطري مبارياته الثلاثة على ملعب مدينة هيوستن الأمريكية، مجموعة منتخب قطر هي المجموعة الرابعة والتي تضم إلى جانب العنابي بنما والهندوراس وغرينادا، أول جدول مواعيد مباريات قطر في الكأس الذهبية سوف تكون فجر الأربعاء 14 يوليو 2021 بتوقيت قطر.

ثاني مواجهات جدول مباريات قطر في الكأس الذهبية 2021 سوف تكون ضد منتخب غرينادا، بينما ثالث المواجهات سوف تكون ضد الهندوراس، يشارك في كأس الكونكاكاف الذهبية 16 منتخبًا وزعتهم القرعة على أربع مجموعات، يصعد بطل ووصيف كل مجموعة للدور ربع النهائي.

جدول مباريات قطر في الكأس الذهبية
المباراة توقيت أمريكا توقيت قطر
مباراة قطر وبنما الثلاثاء 13 يوليو الساعة 18.00 الأربعاء 14 يوليو الساعة 2.00
مباراة قطر وغرينادا السبت 17 يوليو الساعة 18.30 الأحد 18 يوليو الساعة 2.30
مباراة قطر والهندوراس الثلاثاء 20 يوليو الساعة 20.00 الأربعاء 21 يوليو الساعة 4.00
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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