يشارك المنتخب القطري في الكأس الذهبية 2021 وهي كأس الكونكاكاف لدول أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، تلك البطولة التي تنطلق في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 10 يوليو 2021 الجاري، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات قطر في الكأس الذهبية 2021 والقنوات الناقلة للبطولة، منتخب قطر هو بطل قارة آسيا، ويستعد بكل قوة لمونديال 2022، قبل انطلاق كأس الكونكاكاف شارك العنابي في معسكر تدريبي بدولة كرواتيا.

جدول مباريات قطر في الكأس الذهبية 2021 بأمريكا

تقام البطولة المرتقبة وكأس أمم أمريكا الشمالية والكاريبي على ملاعب خمس مدن أمريكية، سوف يلعب المنتخب القطري مبارياته الثلاثة على ملعب مدينة هيوستن الأمريكية، مجموعة منتخب قطر هي المجموعة الرابعة والتي تضم إلى جانب العنابي بنما والهندوراس وغرينادا، أول جدول مواعيد مباريات قطر في الكأس الذهبية سوف تكون فجر الأربعاء 14 يوليو 2021 بتوقيت قطر.

ثاني مواجهات جدول مباريات قطر في الكأس الذهبية 2021 سوف تكون ضد منتخب غرينادا، بينما ثالث المواجهات سوف تكون ضد الهندوراس، يشارك في كأس الكونكاكاف الذهبية 16 منتخبًا وزعتهم القرعة على أربع مجموعات، يصعد بطل ووصيف كل مجموعة للدور ربع النهائي.