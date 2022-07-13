جدول مباريات كأس إفريقيا لكرة اليد 2022.. مواعيد دور 8 (ربع النهائي)

نُقدم من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات دور 8 من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد التي تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 18 يوليو 2022 الجاري، حيث يتحدد مساء الأربعاء 13 يوليو 2022 أسماء المنتخبات المتأهلة للدور ربع النهائي من بطولة إفريقيا لكرة اليد، هذا ومن المرتقب أن يشهد دور الثمانية مباريات قوية، وكان منتخب غينيا أقوى مفاجآت البطولة بعد حسمه لصدارة المجموعة الثانية على حساب الجزائر، حيث من المرتقب أن يواجه منتخب مصر شقيقه الجزائري في ربع النهائي.

جدول مباريات كأس إفريقيا لكرة اليد 2022 دور 8

تُقام مواعيد جدول مباريات كأس إفريقيا لكرة اليد 2022 دور الثمانية في يوم واحد وهو يوم الجمعة 15 يوليو 2022، المباراة الأولى سوف تجمع أول المجموعة الثانية وهو منتخب غينيا في مواجهة ثاني المجموعة الأولى ومن المرتقب أن يكون منتخب المغرب، المباراة الثانية سوف تكون بين أول المجموعة الثالثة والذي من المرتقب أن يكون المنتخب التونسي ضد منتخب الكونغو.

المباراة الثالثة في جدول مباريات ربع نهائي كأس إفريقيا 2022 لكرة اليد سوف تجمع بين أول المجموعة الرابعة منتخب أنجولا ضد ثاني المجموعة الثالثة والذي من المرتقب أن يكون الرأس الأخضر، المباراة الأخيرة سوف تجمع بين أول المجموعة الأولى والذي من المرتقب أن يكون منتخب مصر ضد ثاني المجموعة الثانية الجزائر.