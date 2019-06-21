تبدأ اليوم الجمعة 21 يونيو 2019 أولي مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو 2019 وحتى 19 يوليو 2019 وذلك للمرة الخامسة فى تاريخ مسابقات كأس الأمم الأفريقية، تلك البطولة الأقوى والأشهر على مستوى قارة إفريقيا، والتي تعد البوابة الرئيسية لحصول العديد من اللاعبين المشاركين في تلك البطولة وخاصة المنتخبات الأفريقية على فرص للاحتراف بالخارج.

تستضيف مصر مسابقة كأس الأمم الأفريقية 2019، وكلها أمل في الحصول على لقب البطولة والذي لم تحصل عليه مصر منذ ما يقرب من 9 سنوات، حيث ان أخر بطولة لكأس الأمم الأفريقية حصلت عليها مصر كان في عام 2010.

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019:-

ستقام مباريات كاس الأمم الأفريقية 2019 في مصر على 6 ملاعب في أربع محافظات وهي محافظات القاهرة بثلاث ملاعب وهى (استاد القاهرة بسعة 75 ألف مشجع، استاد السلام بسعة 30 ألف مشجع، استاد 30 يونيو ويسع 30 ألف مشجع) ثم استاد السويس بمحافظة السويس ويسع ل 27 ألف مشجع ، استاد الإسماعيلية ويسع ل 18 و500 مشجع وأخيراً استاد الإسكندرية بسعة 20 ألف مشجع.

وسوف تقام اليوم الجمعة 21 يونيو 2019 مباراة الافتتاح بين الفريق المضيف صاحب البلد وهو منتخب مصر ومنتخب زيمبابوي وذلك فى تمام الساعة العاشرة مساءً ، وبداية من غداً السبت الموافق 22 يونيو 2019 سوف تبدأ باقي مباريات وتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وتتميز كأس الأمم الأفريقية بحضور 24 منتخب من منتخبات القارة الأفريقية موزعين على 6 مجموعات.