جدول مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 مصر وترتيب الفرق في مرحلة المجموعات

بدأت المنافسات بين فرق القارة السمراء ضمن فعاليات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر، في الحادي والعشرين من شهر يونيو الجاري بنسختها الـ32، بعد أن كان مقررًا أن تُقام في الكاميرون حامل اللقب للنسخة السابقة، ولكن تم تجريدها من حق استضافة البطولة بسبب عدم استعدادها لذلك، ليقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم CAF في يناير الماضي بمنح مصر حق الإستضافة صيف هذا العام، وهو ما أسعد الفرق الأوربية حيث تقام مسابقة القارة السمراء في الصيف لأول مرة في تاريخ البطولة وليس في الشتاء كما كان معتادًا من قبل، وبالتالي لن يضطر اللاعبين في البطولة لتعطيل موسم الدوري الأوروبي لتمثيل بلادهم.

كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر

نظام بطولة الأمم الإفريقية 2019 في مصر

يشارك في البطولة 24 فريقًا موزعين على 6 مجموعات وتضم كل منها أربعة فرق، وستلعب الفرق في كل مجموعة بتنسيق فردي، وبعد مرحلة المجموعات، يتأهل الفريقان الأولين وأربعة فرق وهي أفضل صاحب المركز الثالث إلى دور الـ 16، وسيتأهل الفائزون إلى دور الثمانية، ثم يتأهل الفائزون إلى الدور نصف النهائي، وسيخوض الخاسرون في نصف النهائي مباراة المركز الثالث، بينما سيتأهل الفائزون بنصف النهائي إلى المباراة النهائية.

جدول مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 وترتيب الفرق في مرحلة المجموعات

جدول مباريات المجموعة الأولى A :

التاريخ المباراة التوقيت الملعب 21/6/2019 مصر 1- 0 زيمبابوي 10:00 مساء استاد القاهرة الدولي 22/6/2019 الكونغو 0 – 2 أوغندا 4:30 مساء استاد القاهرة الدولي 26/6/2019 مصر – الكونغو 10:00 مساء استاد القاهرة الدولي 26/6/2019 أوغندا – زيمبابوي 7:00 مساء استاد القاهرة الدولي 30/6/2019 أوغندا – مصر 9:00 مساء استاد القاهرة الدولي 30/6/2019 زيمبابوي – الكونغو 9:00 مساء استاد 30 يونيو

ترتيب فرق المجموعة الأولى A :

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه النقاط 1 أوغندا 1 1 0 0 2 0 3 2 مصر 1 1 0 0 1 0 3 3 زيمبابوي 1 0 0 1 0 1 0 4 الكونغو 1 0 0 1 0 2 0

جدول مباريات المجموعة الثانية B:

التاريخ المباراة التوقيت الملعب 22/6/2019 نيجيريا 1 – 0 بوروندي 7:00 مساء استاد الاسكندرية 22/6/2019 غينيا 2 – 2 مدغشقر 10:00 مساء استاد الاسكندرية 26/6/2019 نيجيريا – غينيا 4:30 مساء استاد الاسكندرية 27/6/2019 مدغشقر – بوروندي 4:30 مساء استاد الاسكندرية 30/6/2019 مدغشقر – نيجيريا 6:00 مساء استاد الاسكندرية 30/6/2019 بوروندي – غينيا 6:00 مساء استاد السلام

ترتيب فرق المجموعة الثانية B:

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه النقاط 1 نيجيريا 1 1 0 0 1 0 3 2 غينيا 1 0 1 0 2 2 1 3 مدغشقر 1 0 1 0 2 2 1 4 بوروندي 1 0 0 1 0 1 0

جدول مباريات المجموعة الثالثة C:

التاريخ المباراة التوقيت الملعب 23/6/2019 السنغال 2 – 0 تنزانيا 7:00 مساء استاد 30 يونيو 23/6/2019 الجزائر 2 – 0 كينيا 10:00 مساء استاد 30 يونيو 27/6/2019 السنغال – الجزائر 7:00 مساء استاد 30 يونيو 27/6/2019 كينيا – تنزانيا 10:00 مساء استاد 30 يونيو 1/7/2019 كينيا – السنغال 9:00 مساء استاد 30 يونيو 1/7/2019 تنزانيا – الجزائر 9:00 مساء استاد السلام

ترتيب فرق المجموعة الثالثة C

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه النقاط 1 الجزائر 1 1 0 0 2 0 3 2 السنغال 1 1 0 0 2 0 3 3 كينيا 1 0 0 1 0 2 0 4 تنزانيا 1 0 0 1 0 2 0

جدول مباريات المجموعة الرابعة D:

التاريخ المباراة التوقيت الملعب 23/6/2019 المغرب 1- 0 ناميبيا 4:30 مساء استاد السلام 24/6/2019 ساحل العاج – جنوب أفريقيا 4:30 نساء استاد السلام 28/6/2019 المغرب – ساحل العاج 7:00 مساء استاد السلام 28/6/2019 جنوب إفريقيا – ناميبيا 10:00 مساء استاد السلام 1/7/2019 المغرب – جنوب إفريقيا 6:00 مساء استاد السلام 1/7/2019 ناميبيا – ساحل العاج 6:00 مساء استاد القاهرة الدولي

ترتيب فرق المجموعة الرابعة D :

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه النقاط 1 المغرب 1 1 0 0 1 0 3 2 ساحل العاج 0 0 0 0 0 0 0 3 جنوب إفريقيا 0 0 0 0 0 0 0 4 ناميبيا 1 0 0 1 0 1 0

جدول مباريات المجموعة الخامسة H:

التاريخ المباراة التوقيت الملعب 24/6/2019 تونس – أنغولا 7:00 مساء استاد السويس 24/6/2019 مالي – موريتانيا 10:00 مساء استاد السويس 28/6/2019 مالي – تونس 4:30 مساء استاد السويس 29/6/2019 موريتانيا – أنغولا 4:30 مساء استاد السويس 2/7/2019 موريتانيا – تونس 9:00 مساء استاد السويس 2/7/2019 انغولا – مالي 9:00 مساء استاد الإسماعيلية

ترتيب فرق المجموعة الخامسة H :

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه النقاط 1 أنغولا 0 0 0 0 0 0 0 2 مالي 0 0 0 0 0 0 0 3 موريتانيا 0 0 0 0 0 0 0 4 تونس 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات المجموعة السادسة F:

التاريخ المباراة التوقيت الملعب 25/6/2019 الكاميرون – غينيا بيساو 7:00 مساء استاد الإسماعيلية 25/6/2019 غانا – بنين 10:00 مساء استاد الإسماعيلية 29/6/2019 الكاميرون – غانا 7:00 مساء استاد الإسماعيلية 29/6/2019 بينين – غينيا بيساو 10:00 مساء استاد الإسماعيلية 2/7/2019 بينين – الكاميرون 6:00 مساء استاد الإسماعيلية 2/7/2019 غينيا بيساو – غانا 6:00 مساء استاد السويس

ترتيب فرق المجموعة السادسة F

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه النقاط 1 بينين 0 0 0 0 0 0 0 2 الكاميرون 0 0 0 0 0 0 0 3 غانا 0 0 0 0 0 0 0 4 غينيا بيساو 0 0 0 0 0 0 0

تنويه: جميع مباريات بطولة كاس الأمم الإفريقية 2019 مصر تجري حسب التوقيت المحلي في جمهورية مصر العربية، وسوف نقوم بتحديث المقالة في نهاية كل مباراة لبيان ترتيب فرق المجموعات بناء على نتيجة كل مباراة.