جدول مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 مصر وترتيب الفرق في مرحلة المجموعات

بدأت المنافسات بين فرق القارة السمراء ضمن فعاليات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر، في الحادي والعشرين من شهر يونيو الجاري بنسختها الـ32، بعد أن كان مقررًا أن تُقام في الكاميرون حامل اللقب للنسخة السابقة، ولكن تم تجريدها من حق استضافة البطولة بسبب عدم استعدادها لذلك، ليقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم CAF في يناير الماضي بمنح مصر حق الإستضافة صيف هذا العام، وهو ما أسعد الفرق الأوربية حيث تقام مسابقة القارة السمراء في الصيف لأول مرة في تاريخ البطولة وليس في الشتاء كما كان معتادًا من قبل، وبالتالي لن يضطر اللاعبين في البطولة لتعطيل موسم الدوري الأوروبي لتمثيل بلادهم.
كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر
نظام بطولة الأمم الإفريقية 2019 في مصر
يشارك في البطولة 24 فريقًا موزعين على 6 مجموعات وتضم كل منها أربعة فرق، وستلعب الفرق في كل مجموعة بتنسيق فردي، وبعد مرحلة المجموعات، يتأهل الفريقان الأولين وأربعة فرق وهي أفضل صاحب المركز الثالث إلى دور الـ 16، وسيتأهل الفائزون إلى دور الثمانية، ثم يتأهل الفائزون إلى الدور نصف النهائي، وسيخوض الخاسرون في نصف النهائي مباراة المركز الثالث، بينما سيتأهل الفائزون بنصف النهائي إلى المباراة النهائية.
جدول مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 وترتيب الفرق في مرحلة المجموعات
جدول مباريات المجموعة الأولى A :
التاريخ
المباراة
التوقيت
الملعب
21/6/2019
مصر 1- 0 زيمبابوي
10:00 مساء
استاد القاهرة الدولي
22/6/2019
الكونغو 0 – 2 أوغندا
4:30 مساء
استاد القاهرة الدولي
26/6/2019
مصر – الكونغو
10:00 مساء
استاد القاهرة الدولي
26/6/2019
أوغندا – زيمبابوي
7:00 مساء
استاد القاهرة الدولي
30/6/2019
أوغندا – مصر
9:00 مساء
استاد القاهرة الدولي
30/6/2019
زيمبابوي – الكونغو
9:00 مساء
استاد 30 يونيو
ترتيب فرق المجموعة الأولى A :
المركز
المنتخب
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
النقاط
1
أوغندا
1
1
0
0
2
0
3
2
مصر
1
1
0
0
1
0
3
3
زيمبابوي
1
0
0
1
0
1
0
4
الكونغو
1
0
0
1
0
2
0
جدول مباريات المجموعة الثانية B:
التاريخ
المباراة
التوقيت
الملعب
22/6/2019
نيجيريا 1 – 0 بوروندي
7:00 مساء
استاد الاسكندرية
22/6/2019
غينيا 2 – 2 مدغشقر
10:00 مساء
استاد الاسكندرية
26/6/2019
نيجيريا – غينيا
4:30 مساء
استاد الاسكندرية
27/6/2019
مدغشقر – بوروندي
4:30 مساء
استاد الاسكندرية
30/6/2019
مدغشقر – نيجيريا
6:00 مساء
استاد الاسكندرية
30/6/2019
بوروندي – غينيا
6:00 مساء
استاد السلام
ترتيب فرق المجموعة الثانية B:
المركز
المنتخب
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
النقاط
1
نيجيريا
1
1
0
0
1
0
3
2
غينيا
1
0
1
0
2
2
1
3
مدغشقر
1
0
1
0
2
2
1
4
بوروندي
1
0
0
1
0
1
0
جدول مباريات المجموعة الثالثة C:
التاريخ
المباراة
التوقيت
الملعب
23/6/2019
السنغال 2 – 0 تنزانيا
7:00 مساء
استاد 30 يونيو
23/6/2019
الجزائر 2 – 0 كينيا
10:00 مساء
استاد 30 يونيو
27/6/2019
السنغال – الجزائر
7:00 مساء
استاد 30 يونيو
27/6/2019
كينيا – تنزانيا
10:00 مساء
استاد 30 يونيو
1/7/2019
كينيا – السنغال
9:00 مساء
استاد 30 يونيو
1/7/2019
تنزانيا – الجزائر
9:00 مساء
استاد السلام
ترتيب فرق المجموعة الثالثة C
المركز
المنتخب
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
النقاط
1
الجزائر
1
1
0
0
2
0
3
2
السنغال
1
1
0
0
2
0
3
3
كينيا
1
0
0
1
0
2
0
4
تنزانيا
1
0
0
1
0
2
0
جدول مباريات المجموعة الرابعة D:
التاريخ
المباراة
التوقيت
الملعب
23/6/2019
المغرب 1- 0 ناميبيا
4:30 مساء
استاد السلام
24/6/2019
ساحل العاج – جنوب أفريقيا
4:30 نساء
استاد السلام
28/6/2019
المغرب – ساحل العاج
7:00 مساء
استاد السلام
28/6/2019
جنوب إفريقيا – ناميبيا
10:00 مساء
استاد السلام
1/7/2019
المغرب – جنوب إفريقيا
6:00 مساء
استاد السلام
1/7/2019
ناميبيا – ساحل العاج
6:00 مساء
استاد القاهرة الدولي
ترتيب فرق المجموعة الرابعة D :
المركز
المنتخب
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
النقاط
1
المغرب
1
1
0
0
1
0
3
2
ساحل العاج
0
0
0
0
0
0
0
3
جنوب إفريقيا
0
0
0
0
0
0
0
4
ناميبيا
1
0
0
1
0
1
0
جدول مباريات المجموعة الخامسة H:
التاريخ
المباراة
التوقيت
الملعب
24/6/2019
تونس – أنغولا
7:00 مساء
استاد السويس
24/6/2019
مالي – موريتانيا
10:00 مساء
استاد السويس
28/6/2019
مالي – تونس
4:30 مساء
استاد السويس
29/6/2019
موريتانيا – أنغولا
4:30 مساء
استاد السويس
2/7/2019
موريتانيا – تونس
9:00 مساء
استاد السويس
2/7/2019
انغولا – مالي
9:00 مساء
استاد الإسماعيلية
ترتيب فرق المجموعة الخامسة H :
المركز
المنتخب
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
النقاط
1
أنغولا
0
0
0
0
0
0
0
2
مالي
0
0
0
0
0
0
0
3
موريتانيا
0
0
0
0
0
0
0
4
تونس
0
0
0
0
0
0
0
جدول مباريات المجموعة السادسة F:
التاريخ
المباراة
التوقيت
الملعب
25/6/2019
الكاميرون – غينيا بيساو
7:00 مساء
استاد الإسماعيلية
25/6/2019
غانا – بنين
10:00 مساء
استاد الإسماعيلية
29/6/2019
الكاميرون – غانا
7:00 مساء
استاد الإسماعيلية
29/6/2019
بينين – غينيا بيساو
10:00 مساء
استاد الإسماعيلية
2/7/2019
بينين – الكاميرون
6:00 مساء
استاد الإسماعيلية
2/7/2019
غينيا بيساو – غانا
6:00 مساء
استاد السويس
ترتيب فرق المجموعة السادسة F
المركز
المنتخب
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
النقاط
1
بينين
0
0
0
0
0
0
0
2
الكاميرون
0
0
0
0
0
0
0
3
غانا
0
0
0
0
0
0
0
4
غينيا بيساو
0
0
0
0
0
0
0
تنويه: جميع مباريات بطولة كاس الأمم الإفريقية 2019 مصر تجري حسب التوقيت المحلي في جمهورية مصر العربية، وسوف نقوم بتحديث المقالة في نهاية كل مباراة لبيان ترتيب فرق المجموعات بناء على نتيجة كل مباراة.
حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .
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