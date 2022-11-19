جدول مباريات كأس العالم اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022.. موعد حفل الافتتاح ولعبة قطر والإكوادور

تنطلق مباريات كأس العالم اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022، حيث ينتظر الجماهير حدثين في المونديال، الحدث الأول سوف يكون موعد حفل افتتاح كأس العالم 2022، تلي الحفل المباراة الافتتاحية المرتقبة وهي لعبة قطر والأكوادور في المجموعة الأولى التي تضم أيضًا السنغال وهولندا، هذا وسوف تكون قطر خلال الأيام القادمة هي وجهة كل الجماهير الكروية حول العالم.

موعد حفل افتتاح كأس العالم 2022 في قطر

يُقام حفل افتتاح كأس العالم مونديال قطر 2022 على استاد البيت المونديالي، القنوات الناقلة ستكون قنوات بي إن سبورتس وقنوات الكأس، سوف تُفتح أبواب ملعب البيت للجماهير قبل بداية الحفل بساعتين، سوف يتضمن الحفل عدة فقرات مرتقبة، موعد حفل افتتاح كأس العالم في الأوقات التالية:

– الساعة 5 مساء بتوقيت السعودية وقطر والكويت.

– الساعة 6 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 2 عصرا بتوقيت جرينتش.

موعد مباراة قطر والإكوادور

يستضيف استاد البيت مباراة منتخب قطر في افتتاح المونديال، سوف يلتقي العنابي القطري في المباراة الافتتاحية مع منتخب الإكوادور ضمن المجموعة الأولى، سوف يسعى منتخب قطر للفوز بنقاط تلك المباراة، لعبة مباراة قطر والإكوادور اليوم الأحد في الأوقات التالية:

الساعة 7 مساء بتوقيت قطر والكويت والسعودية والعراق.

الساعة 8 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 5 مساء بتوقيت فرنسا.

الساعة 4 مساء بتوقيت لندن.