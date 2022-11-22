جدول مباريات كأس العالم اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022.. البداية مع قمة المغرب وكرواتيا
يشهد اليوم الرابع من مباريات مونديال قطر 2022 أربع مواجهات قوية في المجموعتين الخامسة والسادسة، بواقع مباراتين في كل مجموعة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات كأس العالم اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022، مباراة المغرب اليوم الأربعاء هي المباراة الافتتاحية لأسود الأطلسي في البطولة العالمية.
جدول مباريات كأس العالم اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022
- مباراة المغرب وكرواتيا: مباراة المغرب اليوم في المونديال هي أولى مواعيد جدول مباريات كأس العالم الأربعاء 23 نوفمبر، وهي ضمن الجولة الأولى للمجموعة السادسة والتي تضم إلى جانب المغرب وكرواتيا بلجيكا وكندا، موعد بداية المباراة عند الساعة 1 ظهرا بتوقيت السعودية، 10 صباحًا بتوقيت جرينتش.
- مباراة ألمانيا واليابان: قمة مرتقبة اوروبية آسيوية في افتتاحية المجموعة السابعة، تلك المجموعة التي تضم أيضًا إسبانيا وكوستاريكا، تُقام المباراة على ملعب خليفة الدولي، مباراة ألمانيا اليوم في المونديال، تبدأ عند الساعة 4 مساء بتوقيت السعودية، 2 عصرا بتوقيت ألمانيا.
- مباراة إسبانيا وكوستاريكا: الماتادور الإسباني يبدأ مشواره في مونديال قطر اليوم بمواجهة كوستاريكا، ومنتخب إسبانيا من أقوى المرشحين للفوز بالبطولة، موعد مباراة إسبانيا اليوم في مونديال 2022 عند الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية، 5 مساء بتوقيت مدريد.
- مباراة بلجيكا وكندا: يبدا منتخب بلجيكا مشواره في مونديال قطر لتأكيد الثقة بعد خسارته من مصر في آخر تجابه الودية للمونديال، وسوف يلاقي المنتخب الصاعد بقوة في عالم اللعبة منتخب كندا، تبدأ تلك المباراة الهامة في العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة مساء بتوقيت بلجيكا.