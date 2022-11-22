جدول مباريات كأس العالم اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022.. البداية مع قمة المغرب وكرواتيا

يشهد اليوم الرابع من مباريات مونديال قطر 2022 أربع مواجهات قوية في المجموعتين الخامسة والسادسة، بواقع مباراتين في كل مجموعة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات كأس العالم اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022، مباراة المغرب اليوم الأربعاء هي المباراة الافتتاحية لأسود الأطلسي في البطولة العالمية.

جدول مباريات كأس العالم اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022