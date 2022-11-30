جدول مباريات كأس العالم اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022.. من يتأهل لدور 16؟
تُقام اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022، أربع مباريات في الجولة الثالثة من مباريات كأس العالم 2022، مباريات اليوم في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للمجموعتين الثالثة والرابعة، حيث يتحدد من خلال تلك المباريات ثلاثة منتخبات تتأهل إلى جانب فرنسا للجولة القادمة، منتخب السعودية له فرصة في التأهل ويلعب اليوم، وكذلك المنتخب التونسي.
جدول مباريات كأس العالم اليوم الأربعاء 30 نوفمبر
- مباراة تونس وفرنسا: فرنسا ضمنت التأهل، وتونس تبحث عن الفوز اليوم، فرنسا لها 6 نقاط، أستراليا 3 نقاط، تونس 1 نقطة، الدنمارك 1 نقطة، تبدأ المباراة عند الساعة 3 مساء بتوقيت جرينتش، 4 مساء بتوقيت ألمانيا وفرنسا، 6 مساء بتوقيت السعودية وقطر، 7 مساء بتوقيت دبي.
- مباراة الدنمارك وأستراليا: تبدأ في نفس توقيت مباراة تونس عند الساعة 3 مساء بتوقيت جرينتش.
- مباراة السعودية والمكسيك: يبحث منتخب السعودية اليوم عن الفوز ببطاقة التأهل للدور القادم (دور 16 من كأس العالم 2022)، بولندا تتصدر المجموعة قبل الجولة الأخيرة برصيد 4 نقاط، الأرجنتين لها 3 نقاط، السعودية 3 نقاط، المكسيك 1 نقطة، تبدأ مباراة السعودية اليوم في المونديال عند الساعة 10 مساء بتوقيت الرياض، 11 مساء بتوقيت دبي.
- مباراة الأرجنتين وبولندا: مقابلة قوية ينتظرها الجميع، وتبدأ في نفس توقيت مباراة السعودية في العاشرة مساء بتوقيت الرياض، السابعة مساء بتوقيت جرينتش.