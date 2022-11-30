جدول مباريات كأس العالم اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022.. من يتأهل لدور 16؟

تُقام اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022، أربع مباريات في الجولة الثالثة من مباريات كأس العالم 2022، مباريات اليوم في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للمجموعتين الثالثة والرابعة، حيث يتحدد من خلال تلك المباريات ثلاثة منتخبات تتأهل إلى جانب فرنسا للجولة القادمة، منتخب السعودية له فرصة في التأهل ويلعب اليوم، وكذلك المنتخب التونسي.

جدول مباريات كأس العالم اليوم الأربعاء 30 نوفمبر