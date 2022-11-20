جدول مباريات كأس العالم اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2022.. لعبة إنجلترا وإيران – السنغال تواجه هولندا

اليوم هو ثاني أيام بطولة مونديال قطر لكرة القدم، يشهد هذا اليوم ثلاث مباريات مرتقبة، واحدة في المجموعة الأولى، مباراتين في المجموعة الثانية، هذا ونُقدم لكم جدول مباريات كأس العالم اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2022 بتوقيت عدد من مدن العالم، من الجدير بالذكر أن أمس الأحد شهد حفل افتتاح المونديال، تلى الحفل، المباراة الافتتاحية التي جمعت بين قطر مستضيفة البطولة والإكوادور.

جدول مباريات كأس العالم اليوم الإثنين 2022/11/21