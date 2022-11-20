جدول مباريات كأس العالم اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2022.. لعبة إنجلترا وإيران – السنغال تواجه هولندا
اليوم هو ثاني أيام بطولة مونديال قطر لكرة القدم، يشهد هذا اليوم ثلاث مباريات مرتقبة، واحدة في المجموعة الأولى، مباراتين في المجموعة الثانية، هذا ونُقدم لكم جدول مباريات كأس العالم اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2022 بتوقيت عدد من مدن العالم، من الجدير بالذكر أن أمس الأحد شهد حفل افتتاح المونديال، تلى الحفل، المباراة الافتتاحية التي جمعت بين قطر مستضيفة البطولة والإكوادور.
جدول مباريات كأس العالم اليوم الإثنين 2022/11/21
- مباراة إنجلترا وإيران: هي أولى مواعيد جدول مباريات كاس العالم 2022 اليوم، حيث يبدأ المنتخب الإنجليزي مشواره في المجموعة الثانية في لقاء مهم ضد إيران، موعد مباراة إنجلترا اليوم عند الساعة 4 مساء بتوقيت السعودية، 2 عصرا بتوقيت ألمانيا والسويد، الساعة 1 ظهرا بتوقيت لندن.
- مباراة السنغال وهولندا: هي مباراة ضمن المجموعة الأولى، يدخلها المنتخب الهولندي بقوة وهو أحد الفرق المرشحة للفوز بالبطولة، في حين يلعب منتخب السنغال دون نجمه ساديو ماني، موعد مباراة السنغال اليوم عند الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية، 5 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد، 4 مساء بتوقيت لندن.
- مباراة أمريكا وويلز: مباراة هامة للمنتخبين، حيث تتساوى كافة كل فريق في فرص الفوز، موعد مباراة أمريكا اليوم في كأس العالم عند الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية، 8 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد، الساعة 7 مساء بتوقيت لندن.