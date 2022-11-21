جدول مباريات كأس العالم اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022.. لعبة الأرجنتين والسعودية – ومقابلة تونس والدانمارك

يشهد اليوم الثالث من أيام مونديال قطر 2022 أربع مباريات هامة وقوية في المجموعتين الثالثة والرابعة، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات كأس العالم اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022، مباراة السعودية اليوم في مونديال قطر سوف تكون بداية مشوار الأخضر وستكون أمام أحد الفرق المرشحة وهي الأرجنتين، مباراة تونس اليوم هي الأولى لنسور قرطاج وستكون ضد خصم عنيد وهو منتخب الدانمارك.

جدول مباريات كأس العالم اليوم الثلاثاء 2022/11/22