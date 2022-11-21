جدول مباريات كأس العالم اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022.. لعبة الأرجنتين والسعودية – ومقابلة تونس والدانمارك
يشهد اليوم الثالث من أيام مونديال قطر 2022 أربع مباريات هامة وقوية في المجموعتين الثالثة والرابعة، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات كأس العالم اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022، مباراة السعودية اليوم في مونديال قطر سوف تكون بداية مشوار الأخضر وستكون أمام أحد الفرق المرشحة وهي الأرجنتين، مباراة تونس اليوم هي الأولى لنسور قرطاج وستكون ضد خصم عنيد وهو منتخب الدانمارك.
جدول مباريات كأس العالم اليوم الثلاثاء 2022/11/22
- لعبة الأرجنتين والسعودية: هي أولى مواعيد جدول مباريات كأس العالم اليوم الثلاثاء، في افتتاحية مباريات المجموعة الثالثة، تضم المجموعة أيضًا المكسيك وبولندا، حكم المباراة من الجزائر، تبدأ مباراة السعودية اليوم في كأس العالم عند الساعة 1 ظهرا بتوقيت السعودية وقطر، 2 عصرا بتوقيت الإمارات، 5 صباحا بتوقيت نيويورك أمريكا.
- مباراة تونس والدنمارك: في افتتاحية مباريات المجموعة الرابعة، التي تضم أيضًا فرنسا وأستراليا، موعد مباراة تونس اليوم في المونديال ستكون عند الساعة 4 مساء بتوقيت السعودية، 5 مساء بتوقيت الإمارات، الساعة 8 صباحًا بتوقيت نيويورك أمريكا.
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- مباراة المكسيك وبولندا: واحدة من المباريات متقاربة المستوى ويترقبها الجميع، تُقام على ملعب 974، تبدأ في الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية، 8 مساء بتوقيت الإمارات، 11 صباحًا بتوقيت نيويورك أمريكا.
- مباراة فرنسا وأستراليا: منتخب الديوك الفرنسية أحد أقوى المرشحين للقب يبدأ مشواره اليوم ضد المنتخب الأسترالي على ملعب الجنوب، تبدأ عند الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية، 11 مساء بتوقيت الإمارات، 2 عصرا بتوقيت نيويورك أمريكا.