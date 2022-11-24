جدول مباريات كأس العالم بتوقيت فرنسا 2022 باريس ومارسيليا

بواسطة محمود عطا الله
مواعيد مباريات كأس العالم بتوقيت فرنسا 2022 باريس ومارسيليا مواعيد مباريات كأس العالم بتوقيت فرنسا 2022 باريس ومارسيليا

كل جماهير كرة القدم في فرنسا تتابع عن كثب مباريات كأس العالم 2022 المقامة حاليًا في دولة قطر بمشاركة 32 منتخبًا عالميًا، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت فرنسا ومدنها باريس ومارسيليا وغيرها، حيث تتابع الجماهير مباريات منتخبات تونس والمغرب وفرنسا وكل المنتخبات في مونديال 2022.

جدول مباريات كأس العالم بتوقيت فرنسا 2022

  1. اليوم الخميس 24 نوفمبر في جدول مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت فرنسا تبدأ المباريات بمقابلة قوية بين الكاميرون وسويسرا، كما تتابع الجماهير اليوم واحدة من أقوى مواجهات المونديال وهي مباراة البرازيل وصربيا، كما يلتقي منتخب البرتغال مع غانا.
  2. مباراة منتخب تونس القادمة في مونديال 2022 ستكون ضد أستراليا يوم السبت 26 نوفمبر عند الساعة 11 صباحًا بتوقيت باريس ومارسيليا، مباراة المغرب القادمة في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم ستكون ضد بلجيكا يوم الأحد 27 نوفمبر عند الساعة 2 عصرا.
مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت إيطاليا
المباراة الموعد بتوقيت روما وميلان
يوم الخميس 24 نوفمبر 2022
مباراة سويسرا والكاميرون 11 صباحا
مباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية 2 ظهرا
مباراة البرتغال وغانا 5 مساء
مباراة البرازيل وصربيا 8 مساء
يوم الجمعة 25 نوفمبر 2022
مباراة ويلز وإيران 11 صباحا
مباراة قطر والسنغال 2 ظهرا
مباراة هولندا والإكوادور 5 مساء
مباراة إنجلترا وأمريكا 8 مساء
يوم السبت 26 نوفمبر 2022
مباراة تونس وأستراليا 11 صباحا
مباراة السعودية وبولندا 2 ظهرا
مباراة فرنسا والدنمارك 5 مساء
مباراة الأرجنتين والمكسيك 8 مساء
يوم الأحد 27 نوفمبر 2022
مباراة اليابان وكوستاريكا 11 صباحا
مباراة المغرب وبلجيكا 2 ظهرا
مباراة كرواتيا وكندا 5 مساء
مباراة إسبانيا وألمانيا 8 مساء
يوم الإثنين 28 نوفمبر 2022
مباراة الكاميرون وصربيا 11 صباحا
مباراة غانا وكوريا الجنوبية 2 ظهرا
مباراة البرازيل وسويسرا 5 مساء
مباراة البرتغال وأوروجواي 8 مساء
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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