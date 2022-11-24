جدول مباريات كأس العالم بتوقيت فرنسا 2022 باريس ومارسيليا
كل جماهير كرة القدم في فرنسا تتابع عن كثب مباريات كأس العالم 2022 المقامة حاليًا في دولة قطر بمشاركة 32 منتخبًا عالميًا، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت فرنسا ومدنها باريس ومارسيليا وغيرها، حيث تتابع الجماهير مباريات منتخبات تونس والمغرب وفرنسا وكل المنتخبات في مونديال 2022.
جدول مباريات كأس العالم بتوقيت فرنسا 2022
- اليوم الخميس 24 نوفمبر في جدول مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت فرنسا تبدأ المباريات بمقابلة قوية بين الكاميرون وسويسرا، كما تتابع الجماهير اليوم واحدة من أقوى مواجهات المونديال وهي مباراة البرازيل وصربيا، كما يلتقي منتخب البرتغال مع غانا.
- مباراة منتخب تونس القادمة في مونديال 2022 ستكون ضد أستراليا يوم السبت 26 نوفمبر عند الساعة 11 صباحًا بتوقيت باريس ومارسيليا، مباراة المغرب القادمة في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم ستكون ضد بلجيكا يوم الأحد 27 نوفمبر عند الساعة 2 عصرا.
|مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت إيطاليا
|المباراة
|الموعد بتوقيت روما وميلان
|يوم الخميس 24 نوفمبر 2022
|مباراة سويسرا والكاميرون
|11 صباحا
|مباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية
|2 ظهرا
|مباراة البرتغال وغانا
|5 مساء
|مباراة البرازيل وصربيا
|8 مساء
|يوم الجمعة 25 نوفمبر 2022
|مباراة ويلز وإيران
|11 صباحا
|مباراة قطر والسنغال
|2 ظهرا
|مباراة هولندا والإكوادور
|5 مساء
|مباراة إنجلترا وأمريكا
|8 مساء
|يوم السبت 26 نوفمبر 2022
|مباراة تونس وأستراليا
|11 صباحا
|مباراة السعودية وبولندا
|2 ظهرا
|مباراة فرنسا والدنمارك
|5 مساء
|مباراة الأرجنتين والمكسيك
|8 مساء
|يوم الأحد 27 نوفمبر 2022
|مباراة اليابان وكوستاريكا
|11 صباحا
|مباراة المغرب وبلجيكا
|2 ظهرا
|مباراة كرواتيا وكندا
|5 مساء
|مباراة إسبانيا وألمانيا
|8 مساء
|يوم الإثنين 28 نوفمبر 2022
|مباراة الكاميرون وصربيا
|11 صباحا
|مباراة غانا وكوريا الجنوبية
|2 ظهرا
|مباراة البرازيل وسويسرا
|5 مساء
|مباراة البرتغال وأوروجواي
|8 مساء