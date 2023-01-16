جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد 2023 والقنوات الناقلة
تتواصل مباريات مونديال اليد المقام خلال شهر يناير 2023 في السويد وبولندا بمشاركة 32 منتخبًا من أقوى منتخبات اللعبة، هذا ونُقدم لكم جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد 2023 ومواعيد مباريات منتخب مصر لكرة اليد في المونديال ومواعيد مباريات تلك البطولة القوية، هذا وتشارك في البطولة عدة منتخبات عربية إلى جانب مصر وهي قطر وتونس والسعودية والمغرب والجزائر والبحرين.
جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد 2023
الجولة القادمة من جدول مواعيد مباريات كأس العالم لكرة اليد 2023 ستكون الجولة الثالثة من دور المجموعات، منتخب مصر لكرة اليد حقق فوزين على كرواتيا والمغرب، ويتبقى له مباراة أمام منتخب الولايات المتحدة، وفي حال فوزه، سوف يتصدر منتخب مصر مجموعته ويتأهل للدور الرئيسي من البطولة بالعلامة الكاملة.
القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم لكرة اليد 2023 هي قناة بي إن سبورتس، قناة أون سبورتس المصرية وتذيع مباريات منتخب مصر، قناة SSC السعودية تذيع مباريات منتخب السعودية وعدد من مباريات البطولة، مباريات تونس منقولة على الوطنية التونسية، مباريات الجزائر منقولة على الجزائرية الرياضية، مباريات المغرب منقولة على الرياضية المغربية.
|جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد 2023
|المباراة
|الموعد
|الإثنين 16 يناير 2023
|مباراة البرازيل والرأس الأخضر
|8 مساء بتوقيت السعودية
|مباراة السعودية وبولندا
|8 مساء بتوقيت السعودية
|مباراة كوريا وأيسلندا
|8 مساء بتوقيت السعودية
|مباراة الجبل الأسود وتشيلي
|8 مساء بتوقيت مكة
|مباراة البرتغال والمجر
|10.30 مساء بتوقيت مكة
|مباراة فرنسا وسلوفينيا
|9.30 مساء بتوقيت مصر
|مباراة إسبانيا وإيران
|10.30 مساء بتوقيت مكة
|مباراة السويد وأوروجواي
|8.30 مساء بتوقيت مكة
|الثلاثاء 17 يناير 2023
|مباراة البحرين وبلجيكا
|8 مساء بتوقيت البحرين
|مباراة الجزائر وألمانيا
|8 مساء بتوقيت السعودية
|مباراة مصر وأمريكا
|7 مساء بتوقيت مصر
|مباراة الأرجنتين ومقدونيا
|8 مساء بتوقيت السعودية
|مباراة تونس والدنمارك
|10.30 مساء بتوقيت مكة
|مباراة المغرب وكرواتيا
|10.30 مساء بتوقيت مكة
|مباراة هولندا والنرويج
|10.30 مساء بتوقيت مكة
|مباراة قطر وصربيا
|10.30 مساء بتوقيت قطر