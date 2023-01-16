جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد 2023 والقنوات الناقلة

تتواصل مباريات مونديال اليد المقام خلال شهر يناير 2023 في السويد وبولندا بمشاركة 32 منتخبًا من أقوى منتخبات اللعبة، هذا ونُقدم لكم جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد 2023 ومواعيد مباريات منتخب مصر لكرة اليد في المونديال ومواعيد مباريات تلك البطولة القوية، هذا وتشارك في البطولة عدة منتخبات عربية إلى جانب مصر وهي قطر وتونس والسعودية والمغرب والجزائر والبحرين.

جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد 2023

الجولة القادمة من جدول مواعيد مباريات كأس العالم لكرة اليد 2023 ستكون الجولة الثالثة من دور المجموعات، منتخب مصر لكرة اليد حقق فوزين على كرواتيا والمغرب، ويتبقى له مباراة أمام منتخب الولايات المتحدة، وفي حال فوزه، سوف يتصدر منتخب مصر مجموعته ويتأهل للدور الرئيسي من البطولة بالعلامة الكاملة.

القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم لكرة اليد 2023 هي قناة بي إن سبورتس، قناة أون سبورتس المصرية وتذيع مباريات منتخب مصر، قناة SSC السعودية تذيع مباريات منتخب السعودية وعدد من مباريات البطولة، مباريات تونس منقولة على الوطنية التونسية، مباريات الجزائر منقولة على الجزائرية الرياضية، مباريات المغرب منقولة على الرياضية المغربية.