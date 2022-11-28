تتابع الجاليات العربية في ألمانيا كل مباريات مونديال قطر 2022 حيث تُقدم المنتخبات العربية عروضًا جيدة في تلك البطولة العالمية، هذا وقد اقترب منتخب المغرب كثيرًا من بلوغ الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022 بعد الفوز على بلجيكا، منتخب تونس مازالت حظوظه متواجدة وعليه تحقيق نتيجة إيجابية أمام فرنسا التي تأهلت بالفعل للدور القادم، منتخب ألمانيا حافظ على حظوظه في التأهل بعد التعادل مع إسبانيا.

جدول مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت ألمانيا

اليوم الإثنين هو آخر ايام الجولة الثانية من دور المجموعات في جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت ألمانيا، تبدأ مباريات اليوم مع مقابلة الكاميرون وصربيا عند الساعة 11 صباحا بتوقيت بريلن ولايبزج وهامبورج وشتوتجارت ودورتموند وميونخ وكل المدن الألمانية، مباراة البرازيل اليوم ستكون ضد سويسرا. مباراة تونس القادمة في مونديال قطر 2022 ستكون يوم الأربعاء 30 نوفمبر ضد فرنسا وتبدأ عند الساعة 4 مساء بتوقيت ألمانيا، مباراة المغرب القادمة ستكون يوم الخميس 1 ديسمبر ضد أستراليا.