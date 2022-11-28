تتابع الجاليات العربية في ألمانيا كل مباريات مونديال قطر 2022 حيث تُقدم المنتخبات العربية عروضًا جيدة في تلك البطولة العالمية، هذا وقد اقترب منتخب المغرب كثيرًا من بلوغ الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022 بعد الفوز على بلجيكا، منتخب تونس مازالت حظوظه متواجدة وعليه تحقيق نتيجة إيجابية أمام فرنسا التي تأهلت بالفعل للدور القادم، منتخب ألمانيا حافظ على حظوظه في التأهل بعد التعادل مع إسبانيا.
جدول مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت ألمانيا
- اليوم الإثنين هو آخر ايام الجولة الثانية من دور المجموعات في جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت ألمانيا، تبدأ مباريات اليوم مع مقابلة الكاميرون وصربيا عند الساعة 11 صباحا بتوقيت بريلن ولايبزج وهامبورج وشتوتجارت ودورتموند وميونخ وكل المدن الألمانية، مباراة البرازيل اليوم ستكون ضد سويسرا.
- مباراة تونس القادمة في مونديال قطر 2022 ستكون يوم الأربعاء 30 نوفمبر ضد فرنسا وتبدأ عند الساعة 4 مساء بتوقيت ألمانيا، مباراة المغرب القادمة ستكون يوم الخميس 1 ديسمبر ضد أستراليا.
|مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت ألمانيا
|المباراة
|الموعد في برلين
|يوم الإثنين 28 نوفمبر 2022
|مباراة الكاميرون وصربيا
|11 صباحا
|مباراة غانا وكوريا
|2 عصرا
|مباراة البرازيل وسويسرا
|5 مساء
|مباراة البرتغال وأوروجواي
|8 مساء
|يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
|مباراة السنغال والإكوادور
|4 مساء
|مباراة هولندا وقطر
|4 مساء
|مباراة إيران وأمريكا
|8 مساء
|مباراة ويلز وإنجلترا
|8 مساء
|يوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022
|مباراة أستراليا والدنمارك
|4 مساء
|مباراة تونس وفرنسا
|4 مساء
|مباراة السعودية والمكسيك
|8 مساء
|مباراة الأرجنتين وبولندا
|8 مساء
|يوم الخميس 1 ديسمبر 2022
|مباراة المغرب وكندا
|4 مساء
|مباراة كرواتيا وبلجيكا
|4 مساء
|مباراة اليابان وإسبانيا
|8 مساء
|مباراة كوستاريكا وألمانيا
|8 مساء
|يوم الجمعة 2 ديسمبر 2022
|مباراة غانا وأوروجواي
|4 مساء
|مباراة البرتغال وكوريا
|4 مساء
|مباراة البرازيل والكاميرون
|8 مساء
|مباراة صربيا وسويسرا
|8 مساء