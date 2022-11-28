جدول مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت ألمانيا

بواسطة محمود عطا الله
جدول مباريات كأس العالم بتوقيت ألمانيا 2022 برلين جدول مباريات كأس العالم بتوقيت ألمانيا 2022 برلين

تتابع الجاليات العربية في ألمانيا كل مباريات مونديال قطر 2022 حيث تُقدم المنتخبات العربية عروضًا جيدة في تلك البطولة العالمية، هذا وقد اقترب منتخب المغرب كثيرًا من بلوغ الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022 بعد الفوز على بلجيكا، منتخب تونس مازالت حظوظه متواجدة وعليه تحقيق نتيجة إيجابية أمام فرنسا التي تأهلت بالفعل للدور القادم، منتخب ألمانيا حافظ على حظوظه في التأهل بعد التعادل مع إسبانيا.

جدول مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت ألمانيا

  1. اليوم الإثنين هو آخر ايام الجولة الثانية من دور المجموعات في جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت ألمانيا، تبدأ مباريات اليوم مع مقابلة الكاميرون وصربيا عند الساعة 11 صباحا بتوقيت بريلن ولايبزج وهامبورج وشتوتجارت ودورتموند وميونخ وكل المدن الألمانية، مباراة البرازيل اليوم ستكون ضد سويسرا.
  2. مباراة تونس القادمة في مونديال قطر 2022 ستكون يوم الأربعاء 30 نوفمبر ضد فرنسا وتبدأ عند الساعة 4 مساء بتوقيت ألمانيا، مباراة المغرب القادمة ستكون يوم الخميس 1 ديسمبر ضد أستراليا.
مواعيد مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت ألمانيا
المباراة الموعد في برلين
يوم الإثنين 28 نوفمبر 2022
مباراة الكاميرون وصربيا 11 صباحا
مباراة غانا وكوريا 2 عصرا
مباراة البرازيل وسويسرا 5 مساء
مباراة البرتغال وأوروجواي 8 مساء
يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
مباراة السنغال والإكوادور 4 مساء
مباراة هولندا وقطر 4 مساء
مباراة إيران وأمريكا 8 مساء
مباراة ويلز وإنجلترا 8 مساء
يوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022
مباراة أستراليا والدنمارك 4 مساء
مباراة تونس وفرنسا 4 مساء
مباراة السعودية والمكسيك 8 مساء
مباراة الأرجنتين وبولندا 8 مساء
يوم الخميس 1 ديسمبر 2022 
مباراة المغرب وكندا 4 مساء
مباراة كرواتيا وبلجيكا 4 مساء
مباراة اليابان وإسبانيا 8 مساء
مباراة كوستاريكا وألمانيا 8 مساء
يوم الجمعة 2 ديسمبر 2022
مباراة غانا وأوروجواي 4 مساء
مباراة البرتغال وكوريا 4 مساء
مباراة البرازيل والكاميرون 8 مساء
مباراة صربيا وسويسرا 8 مساء
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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