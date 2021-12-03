جدول مباريات كأس العرب اليوم السبت 4 ديسمبر 2021

بواسطة محمود عطا الله
جدول مباريات كأس العرب جدول مباريات كأس العرب

نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات اليوم الرابع من بطولة كأس العرب 2021، حيث تُقام اليوم السبت 4 ديسمبر أربع مباريات ضمن الجولة الثانية للمجموعتين الثالثة والرابعة، واليوم تختتم مباريات الجولة الثانية، على أن تبدأ الجولة الثالثة يوم الإثنين، هذا وقد كان المنتخب القطري أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي، بعد وصوله للنقطة السادسة في المجموعة الأولى.

جدول مباريات كأس العرب اليوم السبت 4 ديسمبر 2021

  • مباراة المغرب والأردن، تبدأ الساعة 1 بعد الظهر بتوقيت السعودية والكويت وقطر، المجموعة الثالثة.
  • مباراة لبنان والجزائر في المجموعة الرابعة، تبدأ الساعة 4 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.
  • ثالث مواعيد جدول مباريات كأس العرب اليوم سوف تكون مباراة مصر والسودان في المجموعة الرابعة، تبدأ عند السابعة مساء بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت مصر.
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  • مباراة السعودية وفلسطين في المجموعة الثالثة، تبدأ عند الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية، القنوات الناقلة لتلك المباراة قناة الكأس one مع المعلق خليل البلوشي، وتذيع المباراة قناة bein sports HD1 مع المعلق رؤوف خليف.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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