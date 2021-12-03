نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات اليوم الرابع من بطولة كأس العرب 2021، حيث تُقام اليوم السبت 4 ديسمبر أربع مباريات ضمن الجولة الثانية للمجموعتين الثالثة والرابعة، واليوم تختتم مباريات الجولة الثانية، على أن تبدأ الجولة الثالثة يوم الإثنين، هذا وقد كان المنتخب القطري أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي، بعد وصوله للنقطة السادسة في المجموعة الأولى.
جدول مباريات كأس العرب اليوم السبت 4 ديسمبر 2021
- مباراة المغرب والأردن، تبدأ الساعة 1 بعد الظهر بتوقيت السعودية والكويت وقطر، المجموعة الثالثة.
- مباراة لبنان والجزائر في المجموعة الرابعة، تبدأ الساعة 4 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.
- ثالث مواعيد جدول مباريات كأس العرب اليوم سوف تكون مباراة مصر والسودان في المجموعة الرابعة، تبدأ عند السابعة مساء بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت مصر.
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- مباراة السعودية وفلسطين في المجموعة الثالثة، تبدأ عند الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية، القنوات الناقلة لتلك المباراة قناة الكأس one مع المعلق خليل البلوشي، وتذيع المباراة قناة bein sports HD1 مع المعلق رؤوف خليف.