نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات اليوم الرابع من بطولة كأس العرب 2021، حيث تُقام اليوم السبت 4 ديسمبر أربع مباريات ضمن الجولة الثانية للمجموعتين الثالثة والرابعة، واليوم تختتم مباريات الجولة الثانية، على أن تبدأ الجولة الثالثة يوم الإثنين، هذا وقد كان المنتخب القطري أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي، بعد وصوله للنقطة السادسة في المجموعة الأولى.

جدول مباريات كأس العرب اليوم السبت 4 ديسمبر 2021