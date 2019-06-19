جدول مباريات كاس افريقيا 2019 كاملا وتفاصيل نتائج مباريات امم افريقيا يوميا “محدث بإستمرار”

ننشر تقرير شامل عن جدول مباريات كاس امم افريقيا 2019 البطولة التي سوف تقام في جمهورية مصر العربية، والتي سوف تتنافس فيها المنتخبات الإفريقية الأربعة والعشرون على تحقيق اللقب والوصول إلى منصة التتويج في إستاد القاهرة الدوري، حيث أن المنتخبات التي سوف تتنافس في مواعيد مباريات كاس افريقيا تم تقسيمها إلى 6 مجموعات كل مجموعة تتوفر على أربعة منتخبات سوف تتنافس فيما بينها على بطاقة التأهل إلى الدور القادم من البطولة والمنافسة على اللقب، وفي هذا التقرير الشامل في قسم أخبار الرياضة على موقع كلمة دوت أورج، سوف ننشر لكم قرائنا الكرام عشاق الكان الإفريقي جميع مباريات البطولة، بالإضافة إلى ترتيب المجموعات وأيضا نتائج مباريات كاس افريقيا 2019 وجميع تفاصيل البطولة بتحديث مستمر بعد كل مباراة.

موعد مباريات امم افريقيا 2019

المجموعة الأولى :

تعتبر المجموعة الأولى من جدول مباريات كاس افريقيا 2019، هي المجموعة التي يتواجد فيها صاحب الأرض والجمهور البلد المنظم المنتخب المصري، وذلك إلى جانب منتخبات زيمبابوي ووأغندا، بالإضافة إلى كل من جمهورية الكونغو، حيث سوف تتنافس هذه المنتخبات على بطاقتين من أجل التأهل إلى الدور القادم

اسماء المنتخبات عدد المباريات عدد النقاط مصر 0 0 جمهورية الكونغو 0 0 اوغندا 0 0 زيمبابوي 0 0

مصر 21-06-2019 زيمبابوي جمهورية الكونغو 22-06-2019 اوغندا

المجموعة الثانية

أما المجموعة الثانية من جدول مباريات امم افريقيا، فيتواجد فيها منتخبات مدغشقر وبوروندي وغينيا ومنتخب نيجيريا الذي يتعتبر هو الأخر من المنتخبات المرشحة بقوة من اجل الوصول إلى موعد نهائي دوري ابطال افريقيا 2019 والفوز باللقب.

اسماء المنتخبات عدد المباريات النقاط نيجيريا 0 0 غينيا 0 0 مدغشقر 0 0 بوروندي 0 0

نيجيريا 22-06-2019 بوروندي غينيا 22-06-2019 مدغشقر

المجموعة الثالثة :

في حين أن المجموعة الثالثة في الكان الإفريقي سوف تعرف الكثير من الإثارة ضمن جدول مباريات كاس افريقيا 2019 بدولة مصر، حيث يتواجد كل من منتخب السنغال وأيضا منتخب الجزائر بالإضافة إلى منتخب تنزانيا وأيضا منتخب كينيا في هذه المجموعة.

اسماء المنتخبات عدد المباريات النقاط السنغال 0 0 الجزائر 0 0 كينيا 0 0 تنزانيا 0 0

السنغال 23-06-2019 تنزانيا الجزائر 23-06-2019 كينيا

المجموعة الرابعة :

أما المجموعة الرابعة فتعتبر هي الأقوى في الكان ويطلق عليها بإسم مجموعة الموت، وذلك بسبب تواجد العديد من المنتخبات الكبيرة والمرشحة للمنافسة على اللقب ضمن مباريات امم افريقيا 2019، حيث في هذه المجموعة يتواجد كل من كوت ديفوار وأيضا جنوب إفريقيا ونامبيا والمنتخب المغربي أسود الأطلس.

اسماء المنتخبات عدد المبارايت النقاط المغرب 0 0 ساحل العاج 0 0 جنوب إفريقيا 0 0 ناميبيا 0 0

المغرب 23/06/2019 نامبيا جنوب إفريقيا 24/06/2019 ساحل العاج

المجموعة الخامسة :

أما في هذه المجموعة الخامسة ضمن مباريات كاس افريقيا 2019 فيتواجد كل من منتخبات تونس ومالي وموريتانيا وأنغولا.

اسماء المنتخبات عدد المباريات النقاط تونس 0 0 مالي 0 0 موريتانيا 0 0 أنغولا 0 0

تونس 24-06-2019 أنغولا مالي 24-06-2019 موريتانيا

المجموعة السادسة

أما المجموعة الأخيرة والسادسة في البطولة، فتعتبر هي الأخرى من المجموعات الصعبة التي سوف تجلب الكثير من الإثارة ضمن جدول مباريات كاس افريقيا 2019، وذلك بسبب تواجد منتخبين مرشحين لتحقيق اللقب، ويتعلق الأمر بالمنتخب الكاميروني بالإضافة إلى منتخب غانا، وأخيرا كل من غينيا بيساو وأيضا منتخب بنين.

اسماء المنتخبات عدد المباريات النقاط الكاميرون 0 0 غانا 0 0 بنين 0 0 غينيا بيساو 0 0

غانا 25-06-2019 بنين الكاميرون 25-06-2019 غينيا بيساو

توقع معنا نتائج مباريات كاس افريقيا 2019، ومن تتوقع أن يفوز بالبطولة …؟؟؟؟ شاركووووو معنا في التعليقات ؟؟