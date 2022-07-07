جدول مباريات ليفربول الودية القادمة استعدادًا لموسم 2022-2023

يسعدنا أن نُقدم جدول مواعيد مباريات ليفربول الودية القادمة 2022 ضمن استعدادات الريدز لبداية الموسم الكروي الجديد 2022-2023، هذا وقد انتظم نجوم ليفربول في التدريبات بمقر النادي تحت قيادة الألماني يورجن كلوب منذ بداية يوليو 2022، محمد صلاح الذي جدد تعاقده مع ليفربول حتى 2025 مازال في جولته السياحية وسوف ينضم للفريق مع بداية جولة آسيا التي تشهد مباراتين وديتين.

جدول مباريات ليفربول الودية القادمة 2022

يضم جدول مواعيد مباريات ليفربول الودية القادمة يوليو 2022 أربع مباريات، مباراتين في جولة آسيا ومباراتين بعد العودة لأوروبا، موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد القادمة سوف تكون أولى مباريات الريدز استعدادا للموسم الجديد، تقام يوم 12 يوليو في تايلاند، مباراة ليفربول وكريستال بالاس الودية القادمة سوف تُقام بسنغافورة يوم 15 يوليو 2022 الجاري.

مباراة ليفربول الودية القادمة خلال يوليو 2022 الثالثة في جدول المواعيد ستكون يوم الخميس 21 يوليو ضد نادي لايبزج الألماني، يوم 27 يوليو 2022 سوف يلتقي ليفربول مع سالزبورج النمساوي، أولى مباريات ليفربول الرسمية للموسم الجديد سوف تكون يوم 30 يوليو الجاري ضد مانشستر سيتي على كأس الدرع الخيرية، أولى مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي سوف تكون ضد فولهام في السادس من أغسطس القادم.