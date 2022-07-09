جدول مباريات ليفربول الودية القادمة يوليو 2022.. خمس مواجهات أهمها ضد مانشستر يونايتد

بواسطة محمود عطا الله
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نُقدم من خلال هذا التقرير الرياضي جدول مواعيد مباريات ليفربول الودية القادمة 2022 خلال شهر يوليو 2022 استعدادًا لبداية الموسم الجديد 2022-2023، برنامج مباريات ليفربول الودية يضم خمس مباريات غاية في القوة، حيث يسافر ليفربول مع بداية برنامجه الاستعدادي لجولة آسيوية، ثم يتوجه إلى ألمانيا، ومنها يسافر إلى النمسا، قبل ان يعود لإنجلترا ويخوض على ملعبه “أنفيلد” خامس وآخر مبارياته الودية.

جدول مباريات ليفربول الودية القادمة 2022

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الودية في تايلاند، سوف تكون أولى مواعيد جدول مباريات ليفربول الودية القادمة، حيث تُقام يوم الثلاثاء 12 يوليو 2022 في العاصمة التايلاندية، مباراة ليفربول القادمة الودية في جولة آسيا سوف تكون ضد كريستال بالاس في سنغافورة وتقام يوم الجمعة 15 يوليو 2022، وقد زار ليفربول سنغافورة مرتين من قبل في 2001 و 2009.

بعد نهاية جولة آسيا، يتوجه الريدز إلى ألمانيا، هناك تُقام ثالث مواعيد جدول مباريات ليفربول الودية استعدادًا لموسم 2022-2023، حيث يلتقي ليفربول هناك مع لايبزج الألماني يوم الخميس 21 يوليو، يوم 27 يوليو مباراة ليفربول وسالزبورج النمساوي في النمسا، يوم 30 يوليو يلتقي ليفربول مع مانشستر سيتي على لقب الدرع الخيرية، وبعدها بيوم، يوم 31 يوليو يختتم ليفربول ودياته على أنفيلد بمواجهة ستراسبورج الفرنسي.

جدول مواعيد مباريات ليفربول الودية القادمة يوليو 2022
المباراة الموعد
الثلاثاء 12 يوليو 2022
مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد 4 مساء بتوقيت السعودية والكويت
الجمعة 15 يوليو 2022
مباراة ليفربول وكريستال بالاس 3.35 عصرًا بتوقيت السعودية والكويت
الخميس 21 يوليو 2022
مباراة ليفربول ولايبزج 8.15 مساء بتوقيت السعودية والكويت
الأربعاء 27 يوليو 2022
مباراة ليفربول وسلزبورج 9 مساء بتوقيت السعودية والكويت
السبت 30 يوليو 2022
مباراة ليفربول ومان سيتي 7 مساء بتوقيت السعودية
الأحد 31 يوليو 2022
مباراة ليفربول وستراسبورج 9.30 مساء بتوقيت السعودية
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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