جدول مباريات مانشستر سيتي الودية في أمريكا 2022

يخوض نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي برنامجه الإعدادي لموسم 2022-2023 في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يلعب السيتي خلال معسكر أمريكا مباراتين وديتين في غاية الأهمية، الأولى ضد كلوب أميركا المكسيكي في هيوستن، والمباراة الثانية ستكون هامة ضد بايرن ميونخ على ملعب Green Bay، بعدها يعود مانشستر سيتي إلى إنجلترا، لمواجهة ليفربول على كأس الدرع الخيرية،هذا ويبدأ الدوري الإنجليزي 2022-2023 مبكرًا بسبب إقامة كأس العالم 2022 في الشتاء.

جدول مباريات مانشستر سيتي الودية القادمة يوليو 2022

الجميع يترقب شكل المان سيتي الجديد خاصة بعد انضمام النجم الجديد هالاند إلية، يبدأ جدول مواعيد مباريات مانشستر سيتي الودية القادمة في أمريكا يوليو 2022 يوم الخميس 21 يوليو بمواجهة نادي كلوب أمريكا المكسيكي بمدينة هيوستن.

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مباراة مانشستر سيتي الودية الثانية في أمريكا ضد بايرن ميونخ مساء يوم السبت 23 يوليو 2022 في مدينة جرين باي، ستكون تلك المباراة مرتقبة من كل جماهير كرة القدم حول العالم.