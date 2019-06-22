جدول مباريات مصر في كأس الأمم الأفريقية 2019|| في دور المجموعات على أرضها وسط جمهورها وشعبها

جدول مباريات مصر في كأس الأمم الأفريقية 2019 محل اهتمام كبير جداً حيث يترقب الكثير من المصريين داخل مصر وخارجها، عشاق الساحرة المستديرة المتابعين للبطولة الأفريقية خاصتاً بعد فوز مصر على زيمبابوي في المباراة الافتتاحية بنتيجة هدف لاشيء، التي كانت في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 21 يونيو 2019 باستاد القاهرة.

جدول مباريات مصر في كأس الأمم الأفريقية

جدول مباريات منتخب الفراعنة يوضح أن بعد المباراة الافتتاحية الأولي التي خاضها المنتخب المصري مع منتخب زيمبابوي، يبقى لمنتخب مصر مبارتان خلال دور المجموعات الذي يؤهل إلى الأدوار التالية من البطولة، وحيث أن مصر تقع في المجموعة الأولي التي تضم كل من زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية.

مباريات مصر في الدور الأول

جدول مباريات أمم أفريقيا 2019

جميع المصريين يأملون جميعاً من تحقيق منتخب مصر لأفضل النتائج في البطولة الأفريقية النسخة رقم 32 لسنة 2019، المقامة في أرض الكنانة والمحروسة مصر، ولم يبقى في جدول منتخب مصر في الدور الأول إلا المبارتين الأتيتان.

ولذا فان مصر تواجه منتخب الكونغو الديمقراطية المباراة القادمة يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو في تمام الساعة العاشرة مساءً باستاد القاهرة

كما تواجه مصر منتخب أوغندا يوم الأحد الموافق 30 يونيو في تمام الساعة التاسعة مساءً وذلك باستاد القاهرة

جدول ترتيب منتخب مصر

يحتل منتخب مصر الترتيب الثاني داخل مجموعاته بعد تغلب منتخب أوغندا على الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم يوم السبت الموافق 22 يونيو 2019.