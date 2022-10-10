جدول مباريات منتخب العراق للشباب في تصفيات كأس آسيا 2022 تحت 20 سنة

تستضيف دولة الكويت مباريات المجموعة الثامنة من تصفيات كأس آسيا تحت 20 سنة خلال الفترة من 14 حتى 18 أكتوبر 2022، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات العراق في تصفيات كأس آسيا للشباب 2022 بالكويت والمؤهلة إلى نهائيات 2023، أقيمت كل التصفيات في شهر سبتمبر الماضي، ولم يتبقى غير نتائج تلك المجموعة الثامنة، تضم تلك المجموعة العراق والكويت وأستراليا والهند.

جدول مباريات العراق للشباب في تصفيات كأس آسيا تحت 20 سنة

تبدأ مواعيد جدول مباريات منتخب العراق القادمة في تصفيات كأس آسيا للشباب 2022 تحت 20 سنة يوم الجمعة 14 أكتوبر 2022 ومباراة العراق والهند، بعدها مباراة العراق والكويت يوم الأحد 16 أكتوبر، يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 مباراة العراق وأستراليا للشباب، من المرتقب أن تكون القنوات الناقلة لمباريات منتخب العراق في تصفيات آسيا للشباب القناة الكويتية الرياضية، تُقام المباريات على استاد جابر الكبير.