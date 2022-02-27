جدول مباريات منتخب الكويت في تصفيات كأس آسيا 2023 القادمة

يشارك منتخب الكويت في المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة للبطولة الآسيوية التي تستضيفها الصين في العام القادم، هذا ونُقدم لكم جدول مباريات الكويت في تصفيات كأس آسيا 2023، حيث تستضيف دولة الكويت مباريات المجموعة الأولى والتي تتكون من منتخبات الكويت والأردن وإندونيسيا ونيبال، حيث يبحث الأزرق الكويتي عن اللفوز ببطاقة التأهل للنهائيات الآسيوية.

جدول مباريات الكويت في تصفيات كأس آسيا 2023

مواعيد مباريات منتخب الكويت في تصفيات كأس أمم آسيا سوف تُقام خلال شهر يونيو 2022، يشارك في تلك التصفيات 24 منتخبًا، وضعتهم القرعة في 6 مجموعات، يتأهل إلى النهائيات 11 منتخبًا وهم أبطال المجموعات الستة، وأفضل خمسة منتخبات من أصحاب المركز الثاني، يذكر أن 13 منتخبًا قد تأهلت من قبل لنهائيات الصين.

ينطلق جدول مباريات الكويت في تصفيات كأس آسيا 2023 بلقاء منتخب إندونيسيا يوم 8 يونيو 2022، ويوم 11 يونيو يلتقي الأزرق مع منتخب نيبال، وختام التصفيات يوم 14 يونيو 2022 سوف يشهد القمة المرتقبة ومباراة الكويت والأردن.