جدول مباريات منتخب الكويت في تصفيات كأس آسيا 2023 القادمة

بواسطة محمود عطا الله
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يشارك منتخب الكويت في المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة للبطولة الآسيوية التي تستضيفها الصين في العام القادم، هذا ونُقدم لكم جدول مباريات الكويت في تصفيات كأس آسيا 2023، حيث تستضيف دولة الكويت مباريات المجموعة الأولى والتي تتكون من منتخبات الكويت والأردن وإندونيسيا ونيبال، حيث يبحث الأزرق الكويتي عن اللفوز ببطاقة التأهل للنهائيات الآسيوية.

جدول مباريات الكويت في تصفيات كأس آسيا 2023

مواعيد مباريات منتخب الكويت في تصفيات كأس أمم آسيا سوف تُقام خلال شهر يونيو 2022، يشارك في تلك التصفيات 24 منتخبًا، وضعتهم القرعة في 6 مجموعات، يتأهل إلى النهائيات 11 منتخبًا وهم أبطال المجموعات الستة، وأفضل خمسة منتخبات من أصحاب المركز الثاني، يذكر أن 13 منتخبًا قد تأهلت من قبل لنهائيات الصين.

ينطلق جدول مباريات الكويت في تصفيات كأس آسيا 2023 بلقاء منتخب إندونيسيا يوم 8 يونيو 2022، ويوم 11 يونيو يلتقي الأزرق مع منتخب نيبال، وختام التصفيات يوم 14 يونيو 2022 سوف يشهد القمة المرتقبة ومباراة الكويت والأردن.

جدول مباريات الكويت تصفيات كأس آسيا 2023
المباراة الموعد
يوم 8 يونيو 2022
مباراة الكويت وإندونيسيا
يوم 11 يونيو 2022
مباراة الكويت ونيبال
يوم 14 يونيو 2022
مباراة الكويت والأردن
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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