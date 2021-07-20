جدول مجموعات أولمبياد طوكيو 2021/2020 (لعبة كرة القدم)

تنطلق منافسات لعبة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 من يوم الخميس 22 يوليو 2021، على أن تنطلق الأولمبياد رسميًا يوم الجمعة 23 يوليو، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير جدول مجموعات طوكيو 2021 في لعبة كرة القدم، حيث يشارك في منافسات كرة القدم باليابان عدد 16 منتخبًا من أبطال القارات، من ضمنهم منتخبين عربيين وهما السعودية ومصر، يتنافسون جميعًا على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.

جدول مجموعات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021

قسمت قرعة أولمبياد طوكيو 2020 المنتخبات المشاركة على أربع مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، يقام بين فرق كل مجموعة دوري من دور واحد، يصعد بنهاية دور المجموعات بطل ووصيف كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، مجموعات طوكيو 2021 هي كالتالي:

المجموعة الاولى: فرنسا، اليابان، جنوب إفريقيا، المكسيك.

المجموعة الثانية: كوريا الجنوبية، رومانيا، الهندوراس، نيوزيلندا.

المجموعة الثالثة: إسبانيا، الارجنتين، مصر، أستراليا.

المجموعة الرابعة: البرازيل، السعودية، ألمانيا، كوت ديفوار.