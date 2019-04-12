جدول مجموعات كأس الأمم الإفريقية | مجموعة مصر في نتائج قرعة الكاف 2019

إعلان جدول مجموعات كأس الأمم الإفريقية بمصر عقب انتهاء سحب نتائج قرعة كأس الكاف 2019، واليكم مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا والتي جاءت مجموعة قوية ومتوازنة من حيث مستوى المنتخبات المشاركة، فيما أوقعت القرعة المنتخب المغربي في أقوى المجموعات المشاركة بالبطولة وهي المجموعة الرابعة، وسنتحدث عن شكل كل مجموعة من حيث المنتخبات المشاركة، وحظوظ المنتخبات في التأهل إلى الأدوار المتقدم للنسخة الأولي من الكان بمشاركة 24 منتخب.

مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا كان 2019، تضم منتخبات الكونغو الديمقراطية، وأوغندا وزيمبابوي، ولمصر صولات وجوالات أمام منتخبي أوغندا خلال تصفية كأس العالم 2018، بجانب الكونغو وزيمبابوي، وهي مجموعة ليست بالسهلة فترتيب وتصنيف منتخب الكونغو الذي أُجريت عليه القرعة، يضع منتخب الكونغو فر مرتبة متقدمة عن منتخب مصر والعديد من المنتخبات العريقة إفريقياً، وللتعرف على شكل جدول مجموعات كأس الأمم الإفريقية النهائي الصورة تعبر عن مدى قوة المنتخبات.

ترتيب جدول مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2019

المجموعة الثالثة والمجموعة السادسة ضمن ترتيب جدول مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر، ستشهد منافسات قوية جداً، حيث اصطدم المنتخب الجزائري بمنتخبات السنغال وكينيا وتنزانيا، فيما يخوض أفيال الكاميرون سباق الصعود أمام البلاك ستارز غانا وبنبن وغنيا بيساو، وبالتالي سيكون المنافسة على حصد بطاقتي التأهل ليس بالسهل، وقد يكون لاختيار أفضل فريقين من ترتيب المركز الثالث بمثابة الإنقاذ لبعض الأسماء الكروية الكبيرة في فضاء القارة السمراء.

المجموعة الرابعة قد يطلق عليها مجموعة الموت من بين مجموعات كأس الكاف 2019، حيث تضم على رأسها المنتخب المغربي ومنتخب كوت ديفورا، وجنوب إفريقيا ومنتخب نامبيا، وبنسبة كبيرة ستكون بطاقة الصعود لأفضل فرق الترتيب الثالث من بين منتخبات تلك المجموعة، فيما جاءت مجموعة المنتخب النيجيري هي الأسهل من حيث قوة المنتخبات المشاركة.

المباراة الافتتاحية لكان 2019

تقام مباراة افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا مصر 2019 بين المنتخب المصري ومنتخب زيمبابوي.

← آخر خبر: