جدول مواعيد مباريات الأسبوع الثانى فى الدورى المصري

تنطلق مباريات الأسبوع الثانى فى الدوري العام المصري يوم الخميس الموافق 26 سبتمبر، وتشهد هذه الجولة مواجهات قوية لفريقي الأهلى والزمالك، حيث يواجه الأهلى فريق الإنتاج الحربي، ويلاقى الزمالك فريق مصر المقاصة، كما يواجه فريق الإسماعيلي فريق المصري البورسعيدي فى قمة القناة.







مواعيد مباريات الأسبوع الثاني فى الدوري المصري

يوم الخميس 26 سبتمبر 2019 تقام مباراة حرس الحدود مع وادى دجلة على استاد حرس الحدود بالمكس فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.







يوم الخميس 26 سبتمبر 2019 يلتقى فريق إنبي مع طلائع الجيش على استاد بتروسبورت فى تمام الساعة الثامنة مساءً.

يوم السبت 28 سبتمبر 2019 يلتقى المقاولون العرب مع سموحة على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

يوم الاثنين 1 أكتوبر 2019 تقام مباراة الاتحاد السكندري مع الجونة على استاد الإسكندرية فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

يوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2019 يلتقى فريق الإسماعيلي مع المصري البورسعيدي فى قمة القناة على استاد الجيش ببرج العرب فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.







يوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2019 تقام مباراة الأهلى مع الإنتاج الحربي على استاد السلام فى تمام الساعة الثامنة مساءً.

يوم الأربعاء 3 أكتوبر 2019 تقام مباراة طنطا مع بيراميدز على استاد طنطا الرياضى فى تمام الساعة الثالثة عصراً.

يوم الأربعاء 3 أكتوبر 2019 تقام مباراة الزمالك مع مصر المقاصة فى ختام مباريات الأسبوع الثاني على استاد السلام فى تمام الساعة الثامنة مساءً.

جدول مواعيد مباريات الأسبوع الثانى فى الدوري المصري