لجنة المسابقات تُعلن مواعيد مباريات الأسبوع 31 فى الدوري المصري

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الحاج عامر حسين عن مواعيد مباريات الأسبوع 31 من الدوري المصري، وكذلك مواعيد بعض المباريات المؤجلة من الأسابيع السابقة، حيث سيلعب النادي الأهلى مباراتين الأولي مع طلائع الجيش، والثانية مع النجوم، وسوف يلعب فريق بيراميدز مباراتين الأولي مع مصر المقاصة والثانية مع المصري البورسعيدي، بينما تم تأجيل مباراة الزمالك مع الإنتاج الحربي.

مواعيد مباريات الأسبوع 31 من الدوري المصري والمؤجلات

تقام يوم الثلاثاء 30 أبريل 5 مباريات ضمن الأسبوع 31 حيث يلتقى فى الخامسة والنصف مساءً كل من نجوم المستقبل مع الاتحاد السكندري على استاد بتروسبورت، والإسماعيلي مع حرس الحدود على استاد جهاز الرياضة، وسموحة مع الجونة على استاد المكس، بينما يلتقى فى الثامنة مساءً مصر المقاصة مع بيراميدز على استاد المقاولون العرب، وكذلك المصري البورسعيدي مع وادى دجلة على استاد الجيش بالسويس.

ويقام يوم الأربعاء 1 مايو مباراتين حيث يلتقى فى الرابعة والنصف عصراً المقاولون العرب مع الداخلية بدلاً من الخامسة والنصف على استاد المقاولون العرب، ويلتقى طلائع الجيش مع الأهلي فى السابعة إلا الربع مساءً بدلاً من الثامنة والربع على استاد المكس، وذلك لإتاحة الفرصة للجماهير المصرية لمتابعة محمد صلاح فى مباراة برشلونة وليفربول فى الدوري الإنجليزي التى ستقام فى نفس اليوم فى التاسعة مساءً على استاد “كامب نو”.

ويقام يوم الخميس 2 مايو مباراة واحدة بين إنبي وبتروجيت فى السابعة مساءً على استاد بتروسبورت، بينما تم تأجيل مباراة الزمالك مع الإنتاج الحربي لتقام يوم 15 مايو وذلك لمشاركة الزمالك فى مباراة الدور قبل النهائي فى كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام النجم الساحلي التونسي مباراة الذهاب اليوم الأحد 28 أبريل فى القاهرة، ومباراة العودة يوم الأحد 5 مايو فى تونس.

يوم الأحد 5 مايو تقام مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري فى دور الثمانية فى بطولة كأس مصر على استاد المقاولون العرب فى الخامسة مساءً، وتقام مباراة بيراميدز مع المصري البورسعيدي فى نفس اليوم على استاد الجيش بالسويس فى الخامسة والنصف وهى مباراة مؤجلة من الأسبوع 30، بينما تقام مباراة النجوم مع الهلي المؤجلة من الأسبوع 29 يوم الأحد 5 مايو على استاد بتروسبورت فى الثامنة والربع مساءً.

جدول مواعيد مباريات الأسبوع 31 من الدوري المصري والمؤجلات

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