جدول مواعيد مباريات دور ال16 كأس امم افريقيا |مباريات كاس امم افريقيا ترتيب المجموعة 5 الخامسة | مباريات كاس الأمم الأفريقية

نتيجة وملخص مباراة تونس وموريتيانيا في مباريات دور ال16 كأس امم افريقيا حيث فشل المنتخب التونسي في الفوز في مباراته الثالثة على التوالي، ولكنه في نفس الوقت نجح في الصعود إلى الدور الثاني وذلك بفرق ثلاث نقاط بعد فوز مالس على أنجولا، وتعادل منتخب موريتانيا ومنتحب نسور قرطاج بدون أهداف امس في ملعب السويس الجديد، وكان ذلك بالنسبة لمنتخب موريتانيا توديع للنهائيات وذلك بعد أول مشاركة مشرقة له في التاريخ في مباريات كاس امم افريقيا 2019 وسنقدم لكم اليوم عن طريق موقعنا جدول مواعيد مباريات دور ال16 كأس امم افريقيا | مباريات كاس امم افريقيا ترتيب المجموعة 5 الخامسة.

جدول مباريات دور ال16 لكأس امم افريقيا

ترتيب المجموعة 5 الخامسة

مالي 7 نقاط “متأهل” تونس 3 نقاط “متأهل” انجولا 2 نقطة موريتانيا 1 نقطة.

تُعد المجموعة الخامسة في مباريات دور ال16 كأس امم افريقيا مجموعة معقدة، والتأهل فيها لن يحسم إلا مع صافرة الحكم للنهاية في مباراتي متتخب تونس ومنتخب موريتانيا، ومباراتي منتخب أنجولا ومنتخب مالي في مباريات كأس أمم الافريقية 2019 ونذكر أن في النهاية منتخب مالي صعد للدور الثاني.، ومنتخب تونس تأهله عن المجموعة الخامسة يتمثل في الفوز على موريتانيا والتي بدورها لأول مرة تشارك في نهائيات كاس الامم الأفريقية.

جدول مباريات دور ال16

مباراة تونس وموريتانيا اليوم تكون المواجهة الأولى بين المنتخبين وذلك في تاريخ مسابقات كأس أمم افريقيا بأكملها، حيث ان منتخب موريتانيا لم يشارك طوال تاريخه في مسابقات الكان، من قبل، وهذه المشاركة تعد المشاركة الأولى لمنتخب موريتانيا والذي يلقب بـ”المرابطون” وذلك في بطولة كأس أمم افريقيا.