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جدول مواعيد مباريات ربع نهائي كأس مصر.. الأهلي يواجه بيراميدز.. والزمالك يواجه مصر المقاصة

كتب عبدالعزيز علىفي آخر تحديث
جدول مواعيد مباريات ربع نهائي كأس مصر.. الأهلي يواجه بيراميدز.. والزمالك يواجه مصر المقاصة
جدول مباريات كأس مصر

مواعيد مباريات كأس مصر تستأنف من جديد يوم 28 من الشهر الجاي بعد أن حسم الأهلي لقب الدوري المصري الممتاز برصيد 80 نقطة، بينما احتل نادي الزمالك المركز الثاني من ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة، وبيراميدز في المركز الثالث برصيد 70 نقطة، لتشتعل المنافسة من جديد بين الأهلي والزمالك بالإضافة لنادي بيراميدز، ويسعي الزمالك لحصد لقب كأس مصر تعويضاً عن خسارة لقب الدوري المصري، وكذلك يسعي الأهلي لإسعاد جماهيره والمنافسة على حصد لقب بطل كأس مصر بعد أن نجح في تحقيق بطولة الدوري رقم 41 في تاريخه.

مواعيد مباريات كأس مصر

من المُقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره بيراميدز يوم 28 أغسطس 2019 في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر على ملعب برج العرب، بينما يخوض الزمالك مباراته القادمه في إطار مباريات ربع نهائي كأس مصر أمام مصر المقاصة في تمام الساعة الثامنة ونصف مساءً بتوقيت مصر على ملعب استاد السلام.

المباراةالمناسبةالموعد(وفق توقيت القاهرة)
الأهلي ضد بيراميدزدور ربع نهائي بطولة كأس مصر28 أغسطس 2019 الساعة الثامنة مساءً
الزمالك ضد مصر المقاصةدور ربع نهائي بطولة كأس مصر1 سبتمبر 2019 الساعة الثامنة والنصف مساءً

وسوف تنقل مباريات كأس مصر عبر شاشة أون سبورت، وسوف نتابع معكم أيضاً عبر موقع كلمة دوت أورج نتيجة المباريات دقيقة بدقيقة بتقنية التايم لاين، فما هي توقعاتكم لمباريات كأس مصر القادمة في دور ربع النهائي ؟

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عن الكاتب

عبدالعزيز على

محرر الأخبار العاجلة في موقع كلمة دوت أورج، حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الزقازيق، مهتم بتصميم المواقع الإلكترونية وتطوير تطبيقات الويب

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