جدول مواعيد مباريات ربع نهائي كأس مصر.. الأهلي يواجه بيراميدز.. والزمالك يواجه مصر المقاصة

مواعيد مباريات كأس مصر تستأنف من جديد يوم 28 من الشهر الجاي بعد أن حسم الأهلي لقب الدوري المصري الممتاز برصيد 80 نقطة، بينما احتل نادي الزمالك المركز الثاني من ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة، وبيراميدز في المركز الثالث برصيد 70 نقطة، لتشتعل المنافسة من جديد بين الأهلي والزمالك بالإضافة لنادي بيراميدز، ويسعي الزمالك لحصد لقب كأس مصر تعويضاً عن خسارة لقب الدوري المصري، وكذلك يسعي الأهلي لإسعاد جماهيره والمنافسة على حصد لقب بطل كأس مصر بعد أن نجح في تحقيق بطولة الدوري رقم 41 في تاريخه.

مواعيد مباريات كأس مصر

من المُقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره بيراميدز يوم 28 أغسطس 2019 في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر على ملعب برج العرب، بينما يخوض الزمالك مباراته القادمه في إطار مباريات ربع نهائي كأس مصر أمام مصر المقاصة في تمام الساعة الثامنة ونصف مساءً بتوقيت مصر على ملعب استاد السلام.

المباراة المناسبة الموعد(وفق توقيت القاهرة) الأهلي ضد بيراميدز دور ربع نهائي بطولة كأس مصر 28 أغسطس 2019 الساعة الثامنة مساءً الزمالك ضد مصر المقاصة دور ربع نهائي بطولة كأس مصر 1 سبتمبر 2019 الساعة الثامنة والنصف مساءً

وسوف تنقل مباريات كأس مصر عبر شاشة أون سبورت، وسوف نتابع معكم أيضاً عبر موقع كلمة دوت أورج نتيجة المباريات دقيقة بدقيقة بتقنية التايم لاين، فما هي توقعاتكم لمباريات كأس مصر القادمة في دور ربع النهائي ؟