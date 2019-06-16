مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 التي من المقرر أن تنطلق في الحادي والعشرين من شهر يونيو الجاري بلقاء المنتخب المصري بنظيره الزيمبابوي، على أن تستضيف جمهورية مصر العربية بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في نسختها الثانية والثلاثين حتى اليوم التاسع عشر من شهر يوليو القادم على أرض ملاعب استاد القاهرة والسلام والدفاع الجوي بمحافظة القاهرة واستاد السويس واستاد الإسكندرية واستاد الإسماعيلية.

مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

تضم بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 أربع وعشرين منتخبًا من القارة السمراء ضمن ستة مجموعات، مقسمة كالتالي:

المجموعة الأولى: مصر / زيمبابوي / الكونغو / أوغندا.

المجموعة الثانية: نيجيريا / غينيا / مدغشقر / بوروندي.

المجموعة الثالثة: السنغال / كينيا / الجزائر / تنزانيا.

المجموعة الرابعة: المغرب / كوت ديفوار / جنوب أفريقيا / ناميبيا.

المجموعة الخامسة: تونس / موريتانيا / أنجولا / موريتانيا.

المجموعة السادسة: غانا / غينيا / الكاميرون / بينين.

جدول مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

تنطلق مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 في 21 يونيو الجاري في تمام الساعة العاشرة مساءً بمباراة مصر وزيمبابوي على أرض استاد القاهرة ضمن أولى جولات البطولة.

الجولة الأولى

اليوم المباريات الساعة الاستاد 21 يونيو 2019 مصر x زيمبابوي 10 مساءً القاهرة 22 يونيو 2019 الكونغو x أوغندا نيجيريا x بوروندي غينيا x مدغشقر 4:30 عصرًا 7 مساءً 10 مساءً القاهرة الإسكندرية الإسكندرية 23 يونيو 2019 المغرب x ناميبيا السنغال x تنزانيا الجزائر x كينيا 4:30 عصرًا 7 مساءً 10 مساءً السلام 30 يونيو 30 يوينو 24 يونيو 2019 كوت ديفوار x جنوب أفريقية تونس x أنجولا مالي x موريتانيا 4:30 عصرًا 7 مساءً 10 مساءً السلام السويس السويس 25 يونيو 2019 الكاميرون x غينيا غانا x بينين 7 مساءً 10 مساءً الإسماعيلية الإسماعيلية

الجولة الثانية

اليوم المباريات الساعة الاستاد 26 يونيو 2019 نيجيريا x غينيا أوغندا x زيمبابوي مصر x الكونغو 4:30 عصرًا 7 مساءً 10 مساءً الإسكندرية القاهرة القاهرة 27 يونيو 2019 مدغشقر x بوروندي السنغال x الجزائر تنزانيا x كينيا 4:30 عصرًا 7 مساءً 10 مساءً الإسكندرية 30 يونيو 30 يونيو 28 يونيو 2019 تونس x مالي المغرب x كوت ديفوار جنوب أفريقيا x ناميبيا 4:30 عصرًا 7 مساءً 10 مساءً السويس السلام السلام 29 يونيو 2019 موريتانيا x أنجولا الكاميرون x غانا غينيا x بينين 4:30 عصرًا 7 مساءً 10 مساءً السويس الإسماعيلية الإسماعيلية

الجولة الثالثة

اليوم المباريات الساعة الاستاد 30 يونيو 2019 بوروندي x غينيا مدغشقر x نيجيريا مصر x أوغندا الكونغو x زيمبابوي 6 مساءً 6 مساءً 9 مساءً 9 مساءً السلام الإسكندرية القاهرة 30 يونيو 1 يوليو 2019 المغرب x جنوب أفريقيا ناميبيا x كوت ديفوار تنزانيا x الجزائر السنغال x كينيا 6 مساءً 6 مساءً 9 مساءً 9 مساءً السلام 30 يونيو السلام 30 يونيو 2 يوليو 2019 الكاميرون x بينين غينيا x غانا أنجولا x مالي تونس x موريتانيا 6 مساءً 6 مساءً 9 مساءً 9 مساءً الإسماعيلية السويس الإسماعيلية السويس

على أن تعقد مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 الدور السادس عشر في الفترة من اليوم الخامس إلى اليوم السابع من يوليو، ويومي العاشر والحادي عشر من يوليو مباريات الربع النهائي، وفي الرابع عشر تقام مباراتي دور نصف النهائي، وتختتم بطولة كأس الأمم في التاسع عشر من شهر يوليو باستاد القاهرة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت محافظة القاهرة.