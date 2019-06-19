جدول مواعيد مباريات مصر والدول العربية في كأس الأمم الإفريقية 2019

يبدأ الآن العد التنازلي لبدء بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي من المقرر أن تقام داخل جمهورية مصر العربية، على أن تبدأ البطولة يوم الجمعة الموافق 21 يونيو 2019 بمباراة الافتتاح بين كل من منتخب مصر (الدولة المستضيفة للبطولة)، وبين منتخب زيمباوي، على أن تنتهي البطولة يوم 19 يوليو القادم، وفي تلك الآونة يزداد معدل البحث حول جدول مواعيد مباريات مصر والدول العربية في بطولة الأمم الإفريقية، وهو ما نقدمه إليكم اليوم من خلال موقع كلمة دوت أورج.

مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2019

وينتظر الملايين من جموع الشعب المصري في مختلف أنحاء الجمهورية بدء بطولة كأس الأمم الإفريقية بفارغ الصبر، راغبين في استرجاع بطولات وأمجاد بطولات الماضي، ويذكر أن بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019، تقام بمشاركة 24 منتخب من مختلف أنحاء إفريقيا للمرة الأولى من نوعها، قد تم تقسيمهم على 6 مجموعات، بعدما كانت البطولة تقام بمشاركة 16 منتخب إفريقي فقط، وهي كما يلي:

المجموعة الأولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة مصر نيجيريا السنغال الكونغو الديموقراطية غينيا الجزائر أوغندا مدغشقر كينيا زيمبابوي بوروندي تنزانيا

المجموعة الرابعة المجموعة الخامسة المجموعة السادسة المغرب تونس الكاميرون كوت ديفوار مالي غانا جنوب أفريقيا موريتاينا بنين ناميبيا أنجولا غينيا بيساو

مواعيد مباريات المنتخب المصري في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019:

كما من المقرر أن تقام فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية في أربع محافظات مختلفة داخل جمهورية مصر العربية وهم: (محافظة القاهرة، والإسكندرية ، ومحافظة الإسماعيلية، وكذلك محافظة السويس)، ومن المقرر أن يخوض المنتخب المصري مباراته الأولى يوم غد الجمعة الموافق 21 من شهر يونيو 2019، كما يذكر أنه من المخطط أن تستمر مباريات دور المجموعات في البطولة بشكل كامل يوم الثلاثاء الموافق 2 من شهر يوليو 2019، أما فيما يتعلق بمواعيد مباريات المنتخب المصري فهي كما يلي: