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جدول مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2019

كتب منة مجديفي آخر تحديث
جدول مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2019
جدول مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2019

سوف نعرض لكم الجدول الخاص بمواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم  الإفريقية، حيث ينتظر عشاق كرة القدم في كل مكان لنا موعد مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في مصر أيضًا، بعد أن حصل المنتخب المصري علي إقامة البطولة على أرضه وسوف نعرض جدول مواعيد مباريات المجموعة الأولى في كأس الأمم الأفريقية التي من ضمنها المنتخب المصري.

جدول مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2019

جدول مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية

مع انطلاق البطولة في يوم 21 يونيو 2019 وبداية مباريات كأس أمم أفريقيا، والتي سنفتحها بمباراة المنتخب المصري، حيث ستكون البداية علي استاد القاهرة الدولي، حيث هناك العديد من المنتخبات التي ستشارك في بطولة الأمم الأفريقية 2019، وقد تم تقسيمها إلى 6 مجموعات، ويؤدي فيها المنتخبات التالية:

المجموعة الأولى  (مصر، الكونغو، أوغندا، زيمباوي).
المجموعة الثانية  (نيجيريا، غينيا، مدغشقر، بوروندي).
المجموعة الثالثة  (السنغال، الجزائر، كينيا، تنزانيا).
المجموعة الرابعة  (المغرب، كوت ديفوار، ناميبيا، جنوب أفريقيا).

مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

أما عن منتخب مصر فسيقوم بأداء ثلاثة جولات في دور المجموعات، على أن تقوم المباراة الافتتاحية يوم 21 يونيو 209، أما عن كامل الجولات التي سيقوم بها المنتخب المصري فستكون كما يلي:

الجولة الأولى مصر وزيمباوي (21/6/2019 في تمام الساعة العاشرة مساءً).
الجولة الثانية مصر والكونغو الديمقراطية (26/6/2019 في تمام الساعة العاشرة مساءً)
الجولة الثالثة مصر وأوغندا (30/6/2019 في تمام الساعة التاسعة مساءً).

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عن الكاتب

منة مجدي

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